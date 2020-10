Pézie Beaudin sort une collection de bijoux et c’est magnifique

Pézie Beaudin d’Occupation double Grèce a dévoilé sur Instagram le résultat d’un projet bien excitant : une collection de bijoux!

La jeune femme a collaboré avec la compagnie québécoise Ken & Jame pour les pièces qu’elle a imaginées et dessinées elle-même!

Avec cette collection de bijoux, Pézie a voulu créer le type d’accessoire dont elle a toujours rêvé, mais qu’elle ne trouvait nulle part. Elle décrit sa collection comme le mélange parfait entre l’élégance et l’extravagance.

La gamme de Pézie comprend trois modèles de bagues, dont une plus massive, qu’elle a nommée Claude, en l’honneur de son père. Elle a aussi créé une bague plus discrète nommée Martine, le prénom de sa mère.

La 3e bague qui s’intitule Céleste est décorée de petites étoiles qui composent la constellation de la Grande Ourse puisque Pézie se passionne d’astrologie.

Pézie a aussi créé une paire de boucles d’oreilles avec un symbole du yin et yang gravé sur un pendentif rectangulaire.

Ken & Jame

Il y a aussi un cordon pour lunettes très coloré, recouvert de billes et agrémenté de pompons corail au bout pour, selon Pézie, une touche d’été dans nos garde-robes!

Ken & Jame

Toute la collection se retrouve présentement sur le site de Ken & Jame. Les prix varient entre 22,99$ et 64,99$ et tous les bijoux sont offerts en or ou en argent!

Bon magasinage.

À voir aussi : Les 8 plus belles tendances bijoux qui seront partout cet automne