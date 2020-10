Cassandra Bouchard sort un livre sur ce qu'on ne sait pas des réseaux sociaux

L’influenceuse Cassandra Bouchard a écrit un livre, et son sujet saura en intéresser plus d’un : elle dévoile ce que les influenceurs n’osent pas dire à propos des réseaux sociaux.

Pour Cassandra, il a toujours été important de montrer du vrai sur les réseaux sociaux, mais elle a eu envie de se questionner encore plus en profondeur sur le sujet. De là est née son tout premier livre, « L’envers des réseaux sociaux ».

Ce livre de 300 pages, c’est Cassandra qui l’a écrit dans ses mots, sans prétention. La jeune femme désirait montrer l’envers du décor du métier d’influenceur, et parler de ce qu’on ne voit pas en se promenant sur Instagram.

Elle voulait parler de l’impact des réseaux sociaux sur nos vies, sur la confiance en soi, la pression que cela apporte, et beaucoup plus. C'est autant un livre inspirant, qu'un guide pour tout savoir sur cet aspect de nos vies qui est de plus en plus présent.

Cassandra a voulu donner la parole à 13 influenceurs qu’elle aime et qui sont, comme elle, transparent sur les réseaux sociaux.

Les voici: Cynthia Dulude, Marie Gagné, Florence Lavoie, Khate Lessard, Rosalie Lessard, Gabrielle Marion, Claudie Mercier, Jessie Nadeau, Marianne Plaisance, Jessica Prudencio, Rafaëlle Roy, Alexandre Champagne et son ami Alexandre Laberge qui n’est pas sur les réseaux sociaux.

Le livre sera disponible en prévente du 28 octobre au 1er novembre avec un 5$ de rabais sur le site de la maison d'édition Pratico Pratiques, puis disponible en librairie dès le 5 novembre.

Psst : Si vous désirez courir la chance de remporter une copie du livre dédicacée par Cassandra, rendez-vous sur la page Instagram de Billie dès le 29 octobre.

