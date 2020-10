10 manteaux «puffer» pour être au chaud cet hiver

Le manteau «puffer» se retrouve dans les listes de tendances à chaque année pour une raison simple : il est aussi stylé que chaud!

Ce type de manteau, qu’on appelle aussi parfois une «doudoune», est un incontournable de la saison froide. On le voit souvent sur une foule de stars dès que la température baisse puisqu’il est confortable et donne un look d’enfer.

Plusieurs compagnies offrent ce type de manteau dans une variété de couleurs différentes.

On peut aussi «rocker» ce manteau court, aux fesses, ou encore dans sa version ultra longue, qui va même garder nos jambes au chaud!

Voici donc 10 manteaux puffers parfaits pour l’hiver 2020:

1. Manteau matelassé en nylon de Only, 119$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Manteau bouffant de Shambhala, 160$ chez L'Équipeur

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Manteau matelassé de Vero Moda, 220$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Manteau matelassé à capuchon de Calvin Klein, en rabais à 130$ chez La Baie

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Veste rembourrée de Old Navy, 60$ en ligne

Courtoisie

ACHETER ICI

6. Manteau matelassé en polyester recyclé de Twik, 165$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

7. Manteau Super Puff de Aritzia, 298$ en ligne

Courtoisie

ACHETER ICI

8. Veste rembourrée de Zara, 100$ en ligne

Courtoisie

ACHETER ICI

9. Doudoune en duvet ultra légère de UNIQLO, 160$ en ligne

Courtoisie

ACHETER ICI

10. Manteau matelassé court en polyester recyclé de Twik, 99$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI



Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s