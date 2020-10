Colourpop sort une palette inspirée par bébé Yoda et c’est trop cute

La marque de maquillage abordable Colourpop a dévoilé une mini collection inspirée par bébé Yoda, et elle sortira très bientôt!

Fans de Stars Wars ou pas, tous s’entendent pour dire que «The Child», surnommé bébé Yoda, est adorable.

Le personnage tiré de la série The Mandalorian a gagné le coeur des spectateurs en novembre 2019, et continuera de le faire lors de la 2e saison qui arrivera très bientôt sur nos écrans.

Colourpop est reconnue pour ses mini collections inspirées de la culture populaire, que ce soit les princesses Disney ou encore l’astrologie.

La palette de 9 ombres à paupières inspirée par le très mignon bébé Yoda contient une illustration du personnage à l’extérieur et à l’intérieur de la palette. On peut y lire «cutest in the galaxy» (le plus mignon de la galaxie) sur le miroir dans la palette, une petite phrase qui convient très bien à bébé Yoda!

Les ombres à paupières varient entre les tons neutres de brun et ceux verts. Ils ont tous un nom inspiré par le petit bonhomme vert.

Par exemple, «sipping soup», qui fait référence à l’image iconique de bébé Yoda, une tasse de soupe à la main.

La palette sera disponible dès le 29 octobre à 13h sur le site de Colourpop et faite vite, puisqu’elle risque de disparaître assez rapidement!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s