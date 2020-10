Marina Bastarache répond à ceux qui lui demandent si elle est enceinte

Marina Bastarache a reçu quelques commentaires lui demandant si elle était enceinte suite à une publication Instagram, et elle n’a pas mâché ses mots dans sa réponse.

C’est sous cette photo d’elle et de son adorable chien datant de l'année dernière, puis publiée le 25 octobre, que Marina a pu lire la fameuse question «es-tu enceinte?», posée par quelques abonnées.

Celle qui est en couple avec l'acteur Lou-Pascal Tremblay s’est donc tournée vers ses stories Instagram pour aborder la situation.

Capture d'écran Instagram

Elle débute son intervention en disant qu’elle ne veut pas chicaner ses abonnés et qu’elle ne pense pas que celles qui lui ont posé la question veulent mal faire.

Cependant, elle voulait prendre un moment pour éduquer les gens et leur expliquer pourquoi il ne faut jamais demander à une femme qu’on ne connaît pas si elle est enceinte.

Marina a donc partagé cinq raisons pour lesquelles il ne faut jamais poser cette question. On peut y lire, entre autres, qu’il faut éviter de commenter le physique des femmes, et que les grossesses peuvent être un sujet sensible pour celles qui ont vécu un traumatisme.

Capture d'écran Instagram

De plus, Marina explique que cela exerce une pression sociale sur les femmes sans enfants, puisque ce n'est pas tout le monde qui désire avoir des enfants.

En résumé, elle termine en disant que ce n’est tout simplement pas de nos affaires, et elle a bien raison!

Pour plus de Marina Bastarache, ne manquez pas nos vidéos en collaboration avec elle:

