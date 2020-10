Chilling Adventures of Sabrina: tout sur la 4e et dernière saison

La série de Netflix Chilling Adventures of Sabrina se terminera après sa 4e saison, et celle-ci arrivera très bientôt!

C’est avec tristesse que le créateur de la série ainsi que les acteurs ont dû annoncer en juillet dernier que la série serait annulée après la diffusion de sa 4e saison.

Les fans furent très déçus, surtout en considérant que le créateur de CAOS, qui est aussi celui de Riverdale, avait confirmé avoir prévu un épisode mélangeant les deux séries, lesquelles se déroulent dans le même univers lors de la saison 5 de Sabrina.

Bref, on connaît enfin la date de sortie du 4e chapitre de la série mettant en vedette la sorcière populaire, et on a même droit à une bande-annonce!

Les huit nouveaux épisodes seront donc disponibles dès le 31 décembre sur Netflix.

Côté histoire, on sait que les «eldritch terrors» vont s’emparer de Greendale. Ces démons qui avaient été mentionnés dans la saison 3 de CAOS vont devoir être vaincus par Sabrina et son clan de sorcières.

La bande-annonce dévoile quelques moments marquants des saisons passées, mais aussi des images nous donnant un aperçu de ce qui s’en vient. Cela inclut des résurrections, des cheerleaders zombies, Sabrina qui fait de la magie avec son double, et plus encore.

Donc, en attendant le 31 décembre, voyez la bande-annonce juste ici:

