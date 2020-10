Découvrez l'accessoire idéal pour compléter votre look d'automne

Votre boîte à bijoux est peut-être en train de déborder, mais vous devez absolument faire de la place pour une chaîne massive! Voici pourquoi.

La chaîne massive est l’accessoire essentiel pour compléter et harmoniser ton look favoris d’automne. On rêve tous parfois de porter un simple crewneck et un jean pour aller travailler, mais on a peur que notre look ait l'air trop simpliste. Rassurez-vous ! L’ajout d’une chaîne massive à votre ensemble permet de créer rapidement un réel effet wow aux ensembles et ce, sans le moindre effort.

Comme on prend plaisir à décorer un cupcake, on devrait en prendre tout autant à égayer notre «outfit» et ça tombe bien, les chaînes massives font l’unanimité cette saison !

La chaîne massive donne l’agréable impression que l’ensemble qu’on porte est réfléchit - même s’il s’agit d’un tout simple jean et crewneck! Cet ajout amène un côté sophistiqué et glamour à n’importe quel ensemble. Il s’agit vraiment de la parfaite manière d’ajouter de la personnalité à ton ensemble.

Cet accessoire ajoute de l’audace et du poids (littéralement) aux ensembles. On aime la porter particulièrement avec des vêtements unis, étagés, avec des cols évasés ou avec des chemises. On s’assure ainsi que notre look possède cette touche infaillible de «oumf» et que notre choix d’accessoire ne passe pas inaperçu !

On vous le dit, votre classique t-shirt ne sera plus jamais le même lorsqu’il sera orné d’une sublime chaîne. Surtout n’hésitez pas à étager vos colliers pour venir créer encore plus d’effet.

Nous avons trouvé pour vous les meilleures chaînes massives afin que vous puissiez les ajouter rapidement à vos ensembles.

1. Le collier Horsa d’Horace - 30$

via horacejewelry.com

ACHETER ICI

2. Le collier à chaîne Casey de chez Urban Outfitters - 24$

via urbanoutfiters.com

ACHETER ICI

3. Chaîne massive à fermoir mousqueton de chez Garage - 16,95$

via garageclothing.com

ACHETER ICI

