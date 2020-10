Surprise: Les leggings évasés sont officiellement tendance cet automne

Les leggings et pantalons évasés ont longtemps été la norme pour les adeptes de yoga. Dans les dernières années, toutefois, les leggings cintrés ont complètement éclipsé le pantalon de sport à jambe évasée. Jusqu'à maintenant!

En effet, en 2020, on laisse place à une patte plus évasée pour plus de mouvements fluides et pour un look vintage tout à fait tendance.

Ce type de pantalons n'est pas idéal pour le sport. Toutefois, pour la danse, le yoga, ou encore dans la vie courante, ce dernier nous apporte un max de confort, en plus d’avoir un look de feu.

Les leggings et pantalons de yoga à jambe évasée donnent un look un peu plus habillé que des leggings serrés à la cheville traditionnelle. C'est donc les partenaires parfaits pour le confinement.

On peut porter le leggings à jambe large de plusieurs façons: avec un haut écourté, un cardigan agencé et même le chandail de son petit copain.

Voici quelques leggings et pantalons de sport évasés à se procurer:

1. Joggings longs évasés chez H&M - 15$

ACHETER ICI

2. Pantalons évasés en jersey TOPSHOP chez La Baie

ACHETER ICI

3. Pantalons blancs évasés chez H&M - 50$

ACHETER ICI

4. Pantalons de sport HIGHLINE chez La Baie - 27$ (en solde)

ACHETER ICI

5. Pantalons évasés gris TOPSHOP chez La Baie - 35$

ACHETER ICI

