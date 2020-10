Kendall et Kylie Jenner sortent une collection de vêtements abordable et stylée

La collection Kendall + Kylie se retrouve désormais sur The Drop par Amazon et c’est l’occasion de se procurer ces morceaux adorables et ultra tendance.

Si vous ne connaissez pas The Drop, ce sont des mini collections exclusives à Amazon créés par nos influenceuses et stars préférées. Lorsqu’elles arrivent sur le site, il faut faire vite puisque ces micros collections disparaissent lorsqu’elles sont en rupture de stock.

Normalement, elles ne sont disponibles sur le site que durant 30 heures, mais Amazon a décidé de faire une exception pour Kendall + Kylie. Les quantités sont tout de même limitées!

La collection possède une foule de morceaux entre 40$ et 90$ qu’on pourra porter à tous les jours, dont des pantalons de jogging qui semblent très confortables. On peut aussi mettre la main sur des pièces tendances comme un cardigan court ou encore des pantalons de cuir.

Procurez vous les plus beaux morceaux de cette collection Kendall + Kylie juste ici:

Bodysuit tie-dye avec découpe sur le coeur, 59$

Cardigan court, 69$

Ensemble jogging avec manches bouffantes, 59$ pour le haut et 64$ pour le pantalon

Chandail crew neck, 69$

Ensemble tie-dye avec détails de lacets, 75$ pour le haut et 73$ pour le pantalon

Pantalon en cuir végane, 88$

T-shirts 1995 et 1997, 45.50$

Ensembles de jeans disponibles en bleu clair, noir, ou gris tie dye, 112$ pour la veste en jeans et 90$ pour le pantalon style cargo

Bon magasinage!

