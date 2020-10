Elisabeth Rioux donne des nouvelles concernant son couple

Après quelques semaines passées séparément, Elisabeth Rioux et Bryan McCormick ont donné des nouvelles de leur couple sur Instagram.

Les nouveaux parents de la petite Wolfie, née en juillet 2020, sont au coeur de plusieurs rumeurs de séparation depuis un moment déjà.

Les fans ayant remarqué que le couple ne semblait plus habiter ensemble, Elisabeth et Bryan ont demandé à quelques reprises à leurs abonnés de cesser de poser des questions.

Pour l'instant, Elisabeth souhaite ne pas parler ouvertement de sa situation relationnelle, mais tenait tout de même à répondre à certaines questions qui sont apparues suite à un commentaire de Bryan au sujet de leur relation.

Bryan a en fait répondu à un commentaire Instagram lui demandant pourquoi les fans ne savaient toujours pas ce qu’il s’était passé entre lui et Elisabeth. Bryan a simplement dit «On est plus ensemble c'est pas mal ca .. le reste c'est notre vie et on as le droit de garder sa pour nous».

Elisabeth avait pour sa part ceci à dire à une abonnée curieuse: «Pour le moment on ne le sait pas nous même non plus, on a pas le droit de se parler, quand on aura des nouvelles on en donnera mais on est tout autant dans le néant que vous donc ce serait apprécié de ne plus poser des questions, merci».

La jeune femme laisse donc entendre qu’il y aurait une possibilité de réconcilliation, mais qu’ils ont besoin d’un moment avant d’en parler à leurs abonnés.

On leur souhaite tout le bonheur du monde!

