Voici la tendance sexy surprenante de l’automne 2020

Une tendance très sexy fait son apparition chez plusieurs influenceuses et stars cet automne, celui des chandails ouverts sur le dos.

On le voit partout sur Instagram, le dos nu est décidément la tendance mode sexy de la saison.

On ne s’attendait pas du tout à voir le dos nu être si populaire lors des mois plus frisquets, mais puisque la majorité d’entre nous passent leurs journées à la maison, tout est permis!

Ce type de chandail souvent très simple en avant et à manches longues révèle le dos ouvert à l’arrière. On le porte sans brassière pour montrer notre peau et, peut-être, des restants de bronzage de cet été!

Agencé avec une paire de jeans plutôt ample ou évasée, on obtient le look années 2000 que ce type de «top» nous rappelle.

On peut avoir un look très minimaliste, voire sportif, mais avec un tissu comme du satin, ce chandail peut être très chic.

Voici donc quelques chandails dos nu à vous procurer pour recréer la tendance:

Justaucorps col montant dos ouvert de Twik, 29$ chez Simons.

Courtoisie

ACHETER ICI

Haut manches longues de TOPSHOP, 40$ chez La Baie.

Courtoisie

ACHETER ICI

Blouse en satin au dos ouvert de Dynamite, 45$ en ligne.

Courtoisie

ACHETER ICI

Haut au dos ouvert de H&M, 19$ en ligne.

Courtoisie

ACHETER ICI

Crop top au dos ouvert de Zaful, 16$ en ligne.

Courtoisie

ACHETER ICI

Haut au dos ouvert de Missguided, 18$ en ligne.

Courtoisie

ACHETER ICI

