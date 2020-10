Dixie D’Amelio s’est teint les cheveux et c’est TOUT un changement

La star de TikTok Dixie D’Amelio a pris ses fans par surprise en dévoilant dans une vidéo sa nouvelle coloration très originale!

La jeune femme est connue pour ses longs cheveux brun très foncé.

Récemment, elle «rockait» des rallonges XXL, toujours dans un brun presque noir.

La grande soeur de Charli D’Amelio a finalement décidé de faire un changement total en retirant les rallonges, et en changeant sa couleur naturelle.

Dixie a dévoilé sur TikTok le 19 octobre en soirée sa chevelure maintenant plus courte et GRISE!

Le look argenté lui va à merveille et lui donne un petit look «edgy» qu’on adore.

La jeune femme a peut-être été inspirée par sa petite soeur qui elle aussi a récemment délaissé son brun naturel pour une teinture plus colorée en ajoutant du rose et du bleu dans ses cheveux.

On adore!

