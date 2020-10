15 films d’horreur drôles que même les poules mouillées vont apprécier

L’Halloween est synonyme de films d’horreur, mais plusieurs d’entre nous n’apprécient pas vraiment ce genre cinématographique!

Si vous n’êtes pas fans de faire des sauts ou avoir si peur que vous vous cachez les yeux, mais que vous voulez tout de même participer aux festivités de l’Halloween, il existe une tonne d’options pour vous.

Ces 15 films «d’horreur» sont plutôt sous le thème de l’humour, ou encore sont faits pour toute la famille:

1. Frissons (VF de Scream)

Scream est un véritable classique des années 90 et la beauté de la chose, c'est que vous pouvez même faire un marathon et écouter les quatre de suite! On connaît l’histoire : un an après le meurtre de sa mère, Sidney Prescott et ses amis sont terrorisés par un tueur en série. On fait juste assez de saut pour appeler ça un film d’horreur, mais c’est quand même agréable à écouter!

2. La Pendule d'Halloween (VF de The House with a Clock in Its Walls)

Inspiré du fameux classique pour enfants écrit par John Bellairs, ce film suit Lewis, âgé de 10 ans, qui part vivre avec son oncle excentrique. Celui-ci habite dans une étrange maison dans laquelle on peut entendre un mystérieux bruit de battement la nuit. L’oncle de Lewis et sa voisine pratiquent la magie et, lorsque le jeune garçon réveille sans faire exprès un mort, il révèle une tonne de secrets.

3. Casper

Dans ce classique des années 90, on suit Casper, un jeune fantôme qui s’ennuie à mourir dans le manoir qu’il hante. Tout change lorsqu’une femme hérite de cette demmeure. Elle rebrousse chemin lorsqu’elle réalise qui s'avère être habité par de nombreux fantômes et elle engage James Harvey, un parapsychologue, afin de se débarrasser des revenants. Ce dernier s'installe au cœur du manoir avec sa fille, Kat, qui fait rapidement la connaissance de Casper.

4. Abracadabra (VF de Hocus Pocus)

Un autre classique des années 90, celui-ci raconte l’histoire d’une famille qui déménage de Los Angeles à Salem, au grand désarroi du fils, Max. Le soir de l’Halloween, celui-ci se voit obligé d'accompagner sa jeune sœur Dani dans sa ronde aux bonbons. Ils se retrouvent dans la vieille maison des trois sœurs Sanderson, tuées par pendaison 300 ans plus tôt, et celles-ci reviennent à la vie.

5. Chair de poule (VF de Goosebumps)

S’inspirant des romans d’horreur pour enfant par R. L. Stines, Chair de poule suit le jeune Zack, alors que celui-ci emménage avec sa mère dans une nouvelle petite maison. Il se lie d’amitié à distance avec sa nouvelle voisine, dont le père ne laisse pas sortir de la maison. Un jour, alors qu’il entend crier chez les voisins, Zach entre dans la maison. Il découvre une bibliothèque remplie de livres de la série Chair de poule scellés et, en les ouvrant, il libère par mégarde tous les monstres imaginés par R. L. Stines dans la ville.

6. Bételgeuse (VF de Beetlejuice)

Le réalisateur Tim Burton est connu pour ses films drôles et «creepy» à la fois, et celui-ci ne fait pas exception. C’est l’histoire de deux jeunes mariés qui après leur décès dans un accident de voiture deviennent des fantômes hantant leur ancienne maison. Ils font appel à un « bio-exorciste » pour faire fuir ses nouveaux occupants et récupérer leur demeure.

7. La Famille Addams (VF de The Addams Family)

Il existe plusieurs moutures mettant en vedette la famille macabre la plus célèbre, mais le film de 1991 reste inégalé. Dans celui-ci, un imposteur tentant de se faire passer pour l’oncle Fétide, le frère de Gomez Addams, disparu 25 ans plus tôt. L'imposteur découvre que Fétide est le seul héritier du manoir Addams, et expulse toute la famille. Ils devront alors tout faire pour se débarrasser de Fétide.

8. Film de peur (Scary Movie)

Ce film vous fera plus rire que peur, mais il est tout de même 18 ans et + pour son contenu à caractère sexuel! Il se moque de films de tueur des années 90 comme Scream et I Know What You Did Last Summer, et c’est un classique du film de parodie.

9. Bienvenue à Zombieland (VF Dde Zombieland)

Dans cette hilarante comédie, on découvre un monde post-apocalypse de Zombie. Alors que plusieurs humains ont déjà été transformés, quatre personnes qui tentent de survivre unissent leurs forces. Si vous avez l’estomac assez solide pour les scènes un peu plus «gore», l’humour et les performances des acteurs en valent la peine!

10. Get Out

Bien qu’il contient des moments assez dégoûtants et un message sociopolitique très important, ce film est aussi en quelque sorte une comédie. Certaines scènes vous feront rire, d’autres réfléchir, et c’est un must du cinéma en général, tous genres confondus!

11. SOS Fantômes (VF de Ghostbusters)

Ce classique des années 80 est aussi populaire pour une raison! Malgré ses effets spéciaux un peu boboches, on ne peut s’empêcher de sourire tout au long du film. On y suit un groupe de chasseurs de fantômes à New York qui tentent d’aider une jeune femme dont l’appartement est hanté.

12. La Babysitter (VF de The Babysitter)

Cette comédie d’horreur sur Netflix raconte l’histoire d’un jeune garçon qui se rend compte que sa gardienne est à la tête d’une secte satanique et elle tente de le tuer. Son côté absurde vous fera rire sans aucun doute et si vous êtes fan, la suite, The Babysitter : Killer Queen, est aussi disponible sur Netflix.

13. Vampires en toute intimité (VF de What We Do In the Shadows)

Ce faux documentaire néo-zélandais suit un groupe de vampires qui habitent tous ensemble. Un peu comme la série The Office, les personnages s’adressent directement à la caméra alors qu’il nous font découvrir leur quotidien.

14. La Cabane dans les bois (VF de The Cabin in the Woods)

La Cabane dans les bois raconte l'histoire de cinq étudiants qui vont passer quelques jours de vacances dans une cabane isolée et deviennent les victimes d'une famille de zombies tout en étant surveillés à distance par de mystérieux scientifiques. Il oscille entre un film d'horreur à part entière et une parodie de films d'horreur.

15. Magie Noire (VF de The Craft)

Si vous cherchez de l’inspiration mode pour un look «grunge» des années 90, ce film est pour vous. Au delà des incroyables looks, c’est l’histoire d’une adolescente dotée de mystérieuses habilités, qui quitte San Francisco pour Los Angeles avec son père et sa belle-mère. Dans sa nouvelle école, elle se lie d’amitié avec 3 autres filles dont la rumeur dit qu'elles seraient des sorcières.

