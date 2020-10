19 signes que votre mère est votre BFF

On a tous une relation bien spéciale dans notre vie. Pour certains, c’est avec un.e ami.e, un frère ou une soeur, un.e cousin.e, mais pour d'autres, c’est notre maman qui est notre BFF!

Il n’y a aucune honte à être BFF avec notre mère: après tout, elle s’est occupée de nous pendant des années. Si vous êtes très proche d’elle, vous risquez de vous reconnaître dans la liste qui suit.

Voici 19 signes que votre BFF est en fait votre mère:

1. Vous l’appelez tout le temps

Bonne nouvelle? Vous appelez votre maman pour festoyer. Mauvaise nouvelle? Encore plus! Vous voulez tout de suite entendre la voix de votre mère et, surtout, profiter de ses bons conseils.

2. Vous partagez des vêtements

Que ce soit vos vêtements, vos chaussures ou vos accessoires, il faut avoir une relation très intime pour partager nos biens de cette façon!

3. Les gens vous prennent pour des amies... ou des soeurs!

Si parfois vous avez tellement de plaisir en public que les gens croient que vous êtes des amies avec une différence d’âge, ou encore des soeurs, vous savez que votre lien est spécial!

4. Vous êtes à l’aise de parler de tout

Certains ont de la difficulté à aborder des sujets plus intimes, comme les relations amoureuses ou le sexe, avec leurs parents, mais pas vous!

5. Vous vous comparez à des duos mère/fille célèbres

Rory et Lorelai dans Gilmore Girls sont vos héroïnes, et même les Kardashians et Kris Jenner n’ont pas une aussi belle relation que celle que vous et votre maman partagez.

6. Vous lui dites tous vos secrets

Si votre maman connaît des choses sur vous que personne d’autre ne sait, c’est du sérieux! Et vice versa.

7. Vous lui racontez les secrets des autres

Parlant de secrets, si votre amie vous a confié le potin de l’année et que vous lui avez promis de ne rien dire... les chances sont fortes que votre mère le saura quelques secondes après!

8. Vous vous comprenez sans parler

Votre communication est tellement incroyable que, parfois, vous n’avez même pas besoin de mots! Un simple regard, et vous comprenez ce que l’autre pense.

9. Quand vous vous chicanez, cela ne dure pas longtemps

Il est normal d’avoir des différends une fois de temps en temps, mais vous n'êtes pas capables de rester fâchées plus que quelques minutes.

10. Au lieu de sortir, vous aimez passer du temps à la maison

Vous aimez voir vos amis, bien sûr, mais l’idée d’écouter un film à la maison avec maman vous tente tout autant!

11. Vous avez des blagues privées

... et cela crée plusieurs fous rires inexplicables en public!

12. Vous êtes toujours prête à défendre l’autre

Quelqu’un est bête avec votre maman ou la coupe dans une file? Vous êtes la première à prendre sa défense, coûte que coûte!

13. Vous avez déjà bu ensemble

Si vous avez l’âge, rien n’est plus hilarant qu’une soirée arrosée avec votre maman!

14. Vous avez les mêmes crushs

Puisque vous aimez les mêmes choses, comme les mêmes séries ou les mêmes films, vous pouvez parler de vos crushs ouvertement.

15. Vous faites tout ensemble!

Magasiner, cuisiner, relaxer, travailler, tout est possible et plus agréable en compagnie de votre maman.

16. Vous avez un matching tattoo

Puisque vous vous encouragez mutuellement à sortir de votre zone de confort, pourquoi ne pas souligner votre relation avec un tatouage!

17. Elle vous supporte sur les réseaux sociaux

Si votre maman «like» absolument tout ce que vous publiez, c’est parce qu’elle vous aime! Bonus, si vous faites un TikTok ensemble, vous êtes officiellement BFF.

18. Mêmes vos amies sont proches d’elle

Si vos amies parlent à votre mère quand vous n’êtes pas là, c’est la preuve qu’elle est votre BFF.

19. Elle est toujours là pour vous

Beau temps, mauvais temps, vous savez que vous pouvez compter sur votre maman pour vous aider, vous réconforter ou vous faire sourire.