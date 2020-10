À quelle maison de Poudlard appartiens-tu selon ton signe astrologique?

On a tous déjà fait de multiples tests pour déterminer dans quelle maison de Poudlard on se retrouverait si on vivait dans le monde d’Harry Potter, mais notre signe astrologique peut en dire long.

Les 4 maisons de Poudlard sont Poufsouffle, Serdaigle, Gryffondor et Serpentard. Les 4 sont caractérisées par des traits de personnalité qu’on retrouve chez ceux qui s’y trouvent. Un peu comme l’astrologie dans le fond!

Voici donc à quelle maison de Poudlard vous appartenez selon votre signe astrologique:

Poufsouffle: Taureau, Balance, Poissons

Étrangement souvent considérée comme la maison «plate», Poufsouffle représente la loyauté, la patience et la tolérance. On l’associe aussi souvent à l’amour des animaux.

Les Taureau sont des gens qui veulent faire plaisir aux autres et des amoureux de la nature, de véritables Poufsouffles! Pour leur part, les Balance sont des médiateurs nés, toujours prêts à écouter les autres et à ouvrir leur cœur. Grands sensibles, les Poissons ont l’empathie des Poufsouffles et le désir d’aider les autres.

Serdaigle: Vierge, Cancer, Verseau

Les «cerveaux» de Poudlard, les Serdaigle, sont caractérisés par leur intelligence, leur sagesse et leur créativité.

Les Vierge, avec leur esprit analytique et leur sens de l’organisation, sont des Serdaigles purs et durs. Les Cancer sont plutôt émotifs, mais leur côté nostalgique et créatif incarne les curieux Serdaigles. Indépendants et originaux, les Verseau et leur cerveau unique seront exploités à leur meilleur chez Serdaigle.

Gryffondor: Bélier, Lion, Sagittaire

Sans surprise, les signes de feu se retrouvent tous dans Gryffondor, la maison du courage, de la force et la détermination.

Le Bélier, qui fonce dans tout ce qu’il entreprend, est un Gryffondor évident. Pour le Lion, a-t-on réellement besoin d’explications? L'emblème de Gryffondor est un lion et les gens de ce signe (dont Harry Potter lui-même fait partie) sont des Gryffondors typiques. Les Sagittaire, avec leur côté explorateur, n’ont pas froid aux yeux, une qualité nécessaire pour être un Gryffondor.

Serpentard: Scorpion, Capricorne, Gémeaux

Les Serpentard ne sont pas tous méchants! Par contre, leurs qualités principales comme la ruse, l'ambition et la fierté peuvent prendre un virage néfaste si elles sont mal utilisées.

Intelligents et mystérieux, les Scorpion ont le côté bad boy attirant des Serpentard. Par contre, ils peuvent être un tantinet manipulateurs! Les Capricorne auraient pu se retrouver chez Serdaigle puisqu’ils sont cérébraux, mais c’est leur côté ultra-ambitieux qui les place dans Serpentard. Les Gémeaux ont tendance à avoir plusieurs facettes à leur personnalité et peuvent être imprévisibles, comme Draco Malfoy, un Serpentard typique.

