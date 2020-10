24 idées de maquillages d’Halloween qui vont «pop» sur Zoom

Les partys d’Halloween n’étant pas possible en 2020, on risque de se tourner vers les festivités virtuelles et vers des costumes qui misent plutôt sur notre visage que notre corps!

Un maquillage peut tout à fait exprimer l’atmosphère de l’Halloween, et même les plus simples pourront donner des frissons dans le dos à tous vos amis.

Si vous planifiez une soirée sur Zoom ou vous voulez tout simplement publier une photo Instagram pour souligner la fête de la mort, les 24 idées dans la vidéo ci-dessus sont pour vous.

Voici donc 24 maquillages d’Halloween pour en mettre plein la vue:

1. Sorcière

2. Pikachu

3. Le Petit Chaperon rouge et le Loup garou

4. La femme chat

5. Poupée brisée

6. Clown démoniaque

@lysandrenadeau TikTok makes me feel 10 years younger and I’m having a blast 😌🤡 ♬ original sound - Jada

7. David Bowie

8. Harley Quinn

9. Wonder Woman version pop art

10. Sirène glam

11. Squelette

12. Différents personnages de la série Euphoria

13. Nuages

14. Chirurgies plastiques

15. Carrie

16. Léopard

17. Joe Exotic

18. Kawaii

19. Coraline

20. La mariée cadavérique

21. Les phases de la lune

22. Planche de Ouija

23. Ta maison dans Harry Potter

24. Filtre Instagram

