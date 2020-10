Cette tendance de «linge mou» est la plus stylée de toutes

COVID-19 et confinement l’obligent: en ce moment, les vêtements mous, chauds et confortables remplissent 90% de nos garde-robes.

En effet, le pratique a pris le dessus sur le style, mais pourtant, l’un n’empêche pas l’autre!

Une certaine tendance en matière de «linge mou» se taille une place d'importance depuis un moment déjà, celle des ensembles agencés en lainage. On le voit beaucoup auprès des influenceuses.

Souvent composés d’un short (ou pantalon jogging long) et d’un crop top, on en voit aussi en 3 pièces avec un cardigan et une camisole.

Ces adorables kits nous gardent au chaud, tout en nous donnant un look adorable et tendance, voire même chic! Vous ne voudrez jamais quitter ces ensembles de vêtements mous confortables.

Voici 8 ensembles coordonnés pour copier cette tendance confo à souhait:

1. Ensemble Sasha de Daily Story, 109.99$ en ligne.

Cette boutique en ligne québécoise propose ces ensembles composés d'un chandail à manches longues et pantalon mou en plusieurs couleurs différentes.

2. Ensemble The Drop de Amazon, 65$ pour le cardigan, 38$ pour la camisole, 45$ pour les shorts en ligne.

Portés ensemble ou séparément, ces 3 morceaux sont des incontournables de l'automne 2020.

3. Ensemble Lola de Silks and Stars, 60$ pour le cardigan et la camisole, 25$ pour les shorts en ligne.

Cette marque britannique propose un ensemble de 3 pièces tout simplement adorable.

4. Ensemble de laine 2 morceaux de Boohoo, en rabais à 26$ en ligne.

Faites vite, ce kit disponible en plusieurs couleurs est présentemment en réduction de 60% de son prix original.

5. Ensemble édition limitée en laine de Zara, 40$ pour la camisole et 40$ pour les shorts en ligne.

Ce bel ensemble va autant vous garder au chaud, que vous donner un look d'enfer.

6. Ensemble 3 pièces de Zaful, en rabais à 26.50$ en ligne.

Ce trio offert en gris foncé ou en beige est composé d'une camisole, une paire de shorts, et une robe de chambre légère en plus.

7. Ensemble 2 pièces en laine de ASOS, 60$ en ligne.

Ce haut gris pâle pourra être porté avec une foule de tenues différentes, tout comme les pantalons qui sont un véritable classique.

8. Ensemble de Miss Selfridge, 28$ pour le crop top et 58$ pour le pantalon chez La Baie.

Le confort est au rendez-vous avec cet ensemble léger comme tout.

