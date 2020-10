La coupe de cheveux dégradée est de retour et voici comment la porter

Populaire dans les années 70 et 2000, la coupe très dégradée fait un retour en force en 2020 et on le voit chez les vedettes!

Cette coupe se caractérise par ses épaisseurs de cheveux de longueur différente. On la voit souvent avec une frange-rideau comme couche la plus courte, puis on passe d’un dégradé de court à long vers les pointes.

Par le passé, les femmes désiraient obtenir cette coupe pour retirer un peu d’épaisseur à leur crinière. Aujourd’hui, on la porte parce qu’elle donne un look décontracté, mais également beaucoup de mouvement et de texture aux cheveux!

On peut autant porter le dégradé sur des cheveux courts que sur des cheveux très longs. Cela encadre le visage de façon très flatteuse.

Poussée au maximum, donc en ayant une grande différence de longueur entre les cheveux près du visage et ceux à l’arrière de la tête, cette coupe s’approche d’un «shag», ou même d’une coupe Longueuil.

Pour celles qui ne sont pas prêtes à aller là, le dégradé plus subtil fera tout à fait l’affaire!

Plusieurs stars «rockent» cette coupe, comme Bella Hadid, plus récemment. La mannequin porte le dégradé des années 2000 avec des mèches plus pâles à l’avant du visage.

Cette coupe très polyvalente ira bien à plusieurs personnes!

