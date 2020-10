Amazon Prime Day: Les meilleurs rabais mode et beauté à ne pas manquer

À chaque année, le site Amazon offre des rabais exclusifs à leurs membres Prime et c’est le moment parfait pour débuter son magasinage du temps des fêtes!

Prime Day aura lieu du 13 au 14 octobre 2020, et on a déniché pour vous une tonnes de «deals» incroyables autant mode que beauté. De plus, plusieurs compagnies québécoises s’y trouvent!

Que ce soit pour des futurs cadeaux de Noël (on prévoit des retards important à la poste cette année à cause de la COVID!) ou pour vous gâter, vous ne voulez pas passer à côté de cette opportunit.

Voici donc 10 rabais du Amazon Prime Day à ne pas manquer:

1. Économisez jusqu'à 50% sur certains vêtements des marques maisons de Amazon, comme Amazon Essentials.

2. Économisez jusqu'à 50% sur certaines chaussures et vêtements Adidas.

3. Économisez jusqu'à 30% sur certains vêtements, chaussures et sacs Under Armour.

4. Économisez jusqu'à 40% sur certaines chaussures New Balance.

5. 35% de réduction sur tous les produits de la compagnie LAMOSE, comme cette bouteille d’eau isotherme.

6. Jusqu'à 30% de réduction sur certains vêtements Calvin Klein.

7. 20% de réduction sur les produits de beauté naturels de Fronaturals, une compagnie canadienne.

8. Économisez 35$ sur les liseuses Kindle Paperwhite.

9. 20% de réduction sur les accessoires de la marque montréalaise LUPA.

10. 30% de rabais sur plusieurs coffrets de livres.

Bon magasinage!

