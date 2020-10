Si vous avez de la difficulté à dormir ces temps-ci, vous n’êtes pas seul.es! Pour plusieurs en ce moment, l'anxiété se fait pire durant la nuit.

Avec l’année étrange et difficile qu’on vit, il est tout à fait normal de ressentir plus d’anxiété qu’à l’habitude. Cela peut se traduire de plusieurs façon, selon la personne, mais les symptômes les plus communs sont, entre autres; de la fatigue, irritabilité, maux de tête, nausées, difficulté à se concentrer, perte d'appétit, et, les troubles du sommeil.

Les troubles du sommeil peuvent prendre plusieurs formes : difficulté à s’endormir, difficulté à se réveiller et même, ne pas dormir du tout la nuit! Puisque le repos est très important pour notre bien-être en général, l'insomnie peut rapidement avoir un impact négatif sur notre santé physique et mentale.

Le compte Instagram dédié à informer sur l’anxiété, @notsosecretdiaryofanxiety, a récemment partagé une collection de trucs d’experts pour diminuer l’anxiété la nuit.

Voici donc 5 étapes à suivre pour combattre l’anxiété la nuit et l’insomnie:

1. Relaxer avant d’aller se coucher

Pour indiquer à notre corps qu’il est temps d’aller faire dodo, on fait une activité relaxante. On peut:

Prendre un bain

Utiliser un diffuseur avec des huiles essentielles calmantes

Déposer une serviette chaude sur notre cou et nos épaules pour libérer les tensions

2. Évacuer ce qui nous stresse

Souvent, on a de la difficulté à dormir parce qu’on pense à trop de choses. Si on écrit ce à quoi on pense, cela aide à diminuer le stress. On peut:

Écrire dans un journal intime,

Appeler un.e ami.e pour ventiler

Se faire une liste pour le lendemain

3. Avoir des rappels dans notre chambre

Si vous avez une citation qui vous aide à faire la part des choses et à relaxer (par exemple: chaque journée est une opportunité pour un nouveau départ), assurez-vous de la voir constamment dans votre chambre! Vous pourriez l’encadrer, ou tout simplement coller un «post-it» près de votre lit, avec cette phrase profonde et calmante pour vous.

4. Éviter votre cellulaire avant le dodo

La lumière provenant de votre téléphone ou ordinateur peut grandement affecter votre sommeil. Il serait donc important d’éviter les écrans au moins une heure avant le dodo. À la place, vous pouvez:

Lire un livre

Écouter un podcast ou de la musique

Faire une courte séance de méditation

5. Combattez vos pensées

Lorsque votre cerveau se met à aller à pleine vitesse et les pensées se bousculent dans votre tête, tentez de les intercepter. Les trucs classiques comme compter les moutons peuvent aider! Sinon, visualisez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, ou encore aux choses qui vous rendent heureux et non anxieux.

Bonne chance!

