Comment recréer les looks d’automne de tes influenceuses préférées

En manque d’inspiration pour vos looks cet automne? Ne cherchez plus, vous n’avez qu’à copier les influenceuses les plus stylées!

Instagram est une source excellente où dénicher des idées mode. Les influenceuses et vedettes ayant souvent un flair incroyable pour les tendances, elles permettent de prendre un peu d’avance sur le reste du monde!

On se tourne donc vers 5 influenceuses québécoises qu’on adore pour recréer 5 looks automnaux tout à fait tendance en 2020. Les voici:

1. Le look décontracté de Cindy Cournoyer

Pour recréer ce look très «girl next door», on commence avec le chandail à col rond. Ensuite, il faut dénicher une paire de jeans noire ou gris foncé, ainsi que des chaussures Converse classiques. On finalise le look avec une jolie tuque!

Courtoisie

Chandail beige crew neck de Gap, 70$ en ligne

Courtoisie

Mom jean fuselé et délavé de TOPSHOP, 80$ chez La Baie

Courtoisie

Sneaker Chuck 70 High Top de Converse, 70$ chez Simons

Courtoisie

Tuque Girl Crush en jaune, 40$ en ligne

2. Le look féminin de Audrey-Anne Jean

Un look simple et féminin, il peut être adapté pour les temps plus froids en ajoutant des collants ou encore un chandail plus chaud sous le cardigan. Pour le recréer, il faut une jupe courte carreautée, une camisole blanche de base, ainsi que la pièce phare, le cardigan!

Courtoisie

Minijupe à carreaux de Twik, 39$ chez Simons

Courtoisie

Bodysuit col en V de Aerie, 25$ en ligne

Courtoisie

Cardigan court côtes et câbles de Only, 69$ chez Simons

3. Le look «badass» de Maud Poulin

Pour recréer ce look un peu rebelle, il faut les bons accessoires, comme des bottes de combat et un sac noir. Il faut aussi un col roulé, une paire de shorts noire et, bien sur, un long manteau de cuir!

Courtoisie

Col roulé côtelé ajusté de Contemporaine, 39$ chez Simons

Courtoisie

Shorts en denim Ribcage de Levi's, en rabais à 66$ chez La Baie

Courtoisie

Trench façon cuir de Twik, en rabais à 80$ chez Simons

4. Le look classique de Jessica Gaudet

Simple comme tout, mais indémodable, ce look est composé de 3 morceaux: un pull en laine «oversized», une jupe en satin, et une paire de bottes au motif de son choix.

Courtoisie

Col roulé ultra court de Twik, 49$ chez Simons

Courtoisie

Jupe midi en satin de Dynamite, 50$ en ligne

Courtoisie

Bottillon Meeko motif peau de serpent de Steve Madden, 90$ en ligne

