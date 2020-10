Cet acteur de «After» annonce qu'il quitte la franchise

Alors que le tournage du 3e film débute, l’un des acteurs principaux de la série After annonce qu’il quitte la franchise.

AFP

• À lire aussi: Le film «After» aura deux autres suites et voici tout ce qu’on sait

En effet, les acteurs sont présentement en Bulgarie où la prochaine suite, After We Fell, est présentement filmée.

herophine being adorable human beings as usual pic.twitter.com/5lpjksBEkZ — ellen (@symbolicsides) October 5, 2020

Malheureusement, Shane Paul McGhie, celui qui interprète Landon, le meilleur ami de Tessa et Hardin, a dû prendre une décision crève-coeur.

Il a expliqué dans une publication Instagram qu’il n’allait pas se joindre au reste de l’équipe en Bulgarie, car il devait «se défendre», et qu’il quittait officiellement la franchise.

Voici ce qu’il avait à dire: «C’est avec le coeur lourd que je dois annoncer que je n’irai pas filmer en Bulgarie. Nous n’avons pu trouver un commun accord, et j’ai dû prendre une décision difficile. J’ai dû me défendre comme Landon l’aurait fait. Merci à tous de m’avoir accueilli dans la famille After et de m’avoir supporté durant toute cette aventure.»

On ne connaît pas la nature du désaccord entre l’acteur et la production, mais on imagine que cela doit être en lien avec un conflit d’horaire, ou encore de salaire.

Shane termine son annonce en demandant aux fans d'accueillir à bras ouverts l’acteur qui allait le remplacer.

À ce propos, selon le site JustJaredJr, Chance Perdomo qui tenait le rôle d'Ambrose dans Chilling Adventures of Sabrina serait considéré pour reprendre le rôle de Landon.

À suivre!

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s

s