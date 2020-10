Dixie D’Amelio confirme être en couple avec ce tiktokeur connu

Peu de temps après avoir rompu avec Griffin Johnson, Dixie D’Amelio a retrouvé l’amour auprès d’un autre tiktokeur très connu!

On se souvient que Dixie avait annoncé sa rupture en août 2020 dans un vlog. Elle avait pris cette décision après avoir appris que Griffin la trompait.

• Pour plus de détails: Voici pourquoi Dixie D’Amelio et Griffin Johnson se sont séparés

Depuis le mois de juillet 2020, les fans de Dixie ont remarqué que celle-ci passait de plus en plus de temps avec Noah Beck, l’un des plus récents membres du Sway House.

Lorsque Dixie a embrassé Noah dans le vidéoclip de sa chanson Be Happy, plusieurs croyaient que c’était leur façon de confirmer la rumeur, mais non! Dans une entrevue peu de temps après la sortie du fameux clip, Noah avait affirmé n’être qu’ami avec Dixie.

Le mystère planait depuis ce temps là, jusqu’à ce que Noah décide de tout avouer lors d'une apparition sur la chaîne YouTube Awesomeness TV.

Le concept de cette émission est simple; l’invité doit répondre aux questions les plus souvent «googlées» à son sujet. Lors de celle-ci, Noah a répondu à la question «Avec qui Noah Beck sort?» en disant tout simplement: «Je sors avec Dixie D’Amelio...»

Le sourire aux lèvres, Noah continue en disant: «Dixie est incroyable. C’est une fille géniale. On a beaucoup de plaisir et je suis excité pour notre futur ensemble.»

Voyez l'entrevue complète juste ici:

Cute! Ils sont adorables, et on leur souhaite beaucoup de bonheur.

