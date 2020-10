Voici les films de Noël quétaines qui sortiront cette année

Avec les années, Netflix s’est forgé une réputation comme étant la référence en matière de films de Noël quétaines, et 2020 ne fera pas exception.

Le service de diffusion nous a gâtés avec des films comme The Princess Switch et la série A Christmas Prince, pour en nommer quelques-uns.

En 2020, on aura droit à de toutes nouvelles histoires, mais aussi des suites de nos films estivaux favoris.

Voici donc tous les films de Noël qui sortiront sur Netflix en 2020:

1. Holidate - 28 octobre

Dans cette comédie romantique, Emma Roberts et Luke Bracey jouent deux amis qui n'en peuvent plus d'être les seuls célibataires dans leur famille lors des festivités de Noël. Ils décident donc de faire un pacte: il seront la «date» de l'un et de l'autre pour chacun de leurs partys du temps des Fêtes pour éviter de se faire demander la fameuse question «puis, as-tu un petit chum?» ou «une petite blonde?» toute la soirée.

Bien sûr, rien ne se déroulera comme prévu et on peut prédire ce qui va se passer... mais on a très hâte de voir ce film à la fin du mois d'octobre!

2. Jingle Jangle: A Christmas Journey - 13 novembre

FIRST LOOK: From legendary Playwright and Director, @DavidETalbert, comes this whimsical and inspiring new holiday movie that is pure magic AND has all your faves!!



Jingle Jangle: A Christmas Journey is coming this holiday season to Netflix! pic.twitter.com/PLkUpWELqL — Strong Black Lead (@strongblacklead) September 29, 2020

Ce film musical promet d'être un véritable spectacle visuel. Se déroulant dans le village fictif de Cobbleton, le film suit un fabricant de jouets du nom de Jeronicus Jangle. Celui-ci verra son monde s'écrouler lorsque son apprenti dérobera sa création la plus précieuse. C'est alors que la petite fille de Jangle devra faire preuve de créativité pour sauver la situation.

3. Christmas On The Square - 22 novembre

#ChristmasOnTheSquare is more than just a song...it’s also a musical! Watch my newest movie, directed by @msdebbieallen and starring Christine Baranski, @JeniferLewis and so many other talented folks, November 22 on @netflixfamily ❤️ pic.twitter.com/xPDxMV9elX — Dolly Parton (@DollyParton) September 29, 2020

Un autre film musical! Celui-ci tourne autour de la légende du country Dolly Parton. Lorsqu'une femme riche et aigrie retourne dans son village d'enfance pour les funérailles de son père, elle prévoit d'expulser tous les habitants juste avant les Fêtes. Par contre, lorsqu'elle reçoit la visite d'un ange (Dolly Parton), elle change son attitude, ce qui lui permet de renouer avec une vieille flamme ainsi que de redécouvrir son village. Quétaine à souhait!

4. The Christmas Chronicles: Part Two - 25 novembre

Dans la suite du film de 2018, on retrouve les enfants Kate et Teddy, mais aussi le père et la mère Noël. Les enfants doivent passer Noël avec leur mère et son nouveau petit copain, à leur grand désarroi. Mais lorsqu'un être mystérieux du nom de Belsnickel menace de détruire le Pôle Nord, Kate et Jack se retrouvent au beau milieu d'une nouvelle aventure avec le père Noël.

5. The Princess Switch 2: Switched Again - Plus tard cette année

Vanessa Hudgens returns as star & producer for "The Princess Switch: Switched Again"



In the sequel, Duchess Margaret unexpectedly inherits the throne & hits a rough patch with Kevin so it’s up to Stacy to save the day before a new lookalike — party girl Fiona — foils their plans pic.twitter.com/2V3jNnwVuo — Netflix Queue (@netflixqueue) October 29, 2019

On ne connaît pas encore l'histoire exacte de la suite du film de 2019, mais on sait que dans celle-ci, la princesse Margaret va hériter du trône de façon inattendue, et sa relation avec Kevin va en souffrir. Ce sera donc à Stacy de sauver la situation lorsqu'une 3e jumelle (ou triplette!), du nom de Fiona, menace de ruiner leurs plans. Vanessa Hudgens qui joue TROIS rôles plutôt que deux? On adore!

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s

s