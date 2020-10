Lucy Hale et Joey King adoptent la tendance coloration de l’automne, le «pumpkin spice»

La folie du «pumkin spice» se transmet jusque dans les tendances coloration cet automne! Plusieurs stars comme Lucy Hale et Joey King le démontrent avec leur couleur de cheveux: un roux chaud, qui tire sur le brun, qui rappelle la citrouille épicée.

• À lire aussi: Ces influenceuses ont testé une recette facile pour un latte à la citrouille épicée maison

La comédienne de Pretty Little Liars a présenté sa nouvelle tête rousse pour l’automne par le biais d’une vidéo Instagram. En plus de sa nouvelle coloration riche, Lucy adopte également la coupe de prédilection pour l’automne 2020 : le carré droit.

Joey King a elle aussi récemment adopté une coloration plus rousse pour l'automne. L'actrice de The Kissing Booth l'a tout simplement dévoilé dans une publication Instagram.

Ce roux plus neutre peut être porté de plusieurs façons: sur une tête pleine :

Ou encore en reflets, pour un look un peu plus ombré et qui demande moins d’entretien.

Si le roux est une coloration un peu trop audacieuse pour vous, découvrez toutes les tendances les plus prisées de l'automne 2020: 5 couleurs de cheveux inusitées qui seront populaires cet automne

