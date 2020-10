La pleine lune du 1er octobre sera la plus importante de toute l’année

La pleine lune qui aura lieu vers 17h le 1er octobre 2020 se déroule dans le signe du Bélier. C’est une pleine lune dite de «récolte» puisqu’elle marque la fin de l’été et le passage vers l’automne.

Bien que l’horrible année 2020 ne soit pas terminée, cette pleine lune lance le dernier quart et aura une signification des plus importantes.

Qu’est-ce que l’énergie lunaire veut dire pour nous?

La lune représente nos émotions, notre côté caché, ce qu’on vit à l’intérieur. C’est une énergie dite «féminine», ce qui veut dire qu’elle est maternelle et veut nous aider à guérir.

L’énergie de la lune nous encourage à voir les côtés cachés de notre personnalité, même ceux qu’on refuse de voir. Elle souligne un aspect de nos vies que l'on doit modifier.

Qu’est-ce qu’une pleine lune signifie?

La pleine lune clôt un chapitre, c’est un moment où on laisse aller ce qui ne nous plait plus. C’est le moment où les choses qu'on a entreprises avant le cycle arrivent à maturité. On récolte ce qu’on a semé! Les cycles de la lune ne durent pas les 28 jours entre la nouvelle et la pleine lune, mais plutôt 6 mois: lorsque la nouvelle lune revient dans le signe du zodiaque où elle a débuté.

On peut donc penser aux six derniers mois, pour voir ce qu’on faisait à ce moment-là. La dernière nouvelle lune en Bélier a eu lieu le 24 mars, donc au début de la pandémie et du confinement.

Quelle est la signification d’une pleine lune en Bélier?

Le Bélier est un signe de feu. Il représente l’action, la détermination et l’impulsion... C’est une énergie qui donne envie de foncer sans avoir peur.

Considérant le climat actuel de 2020, l’énergie du Bélier nous donne la vigueur qu’il faut pour clore un chapitre. Cette pleine lune ne veut pas dire la fin de la pandémie, mais plutôt un changement personnel et intérieur.

Il faut laisser aller beaucoup de choses auxquelles on s’attache depuis 6 mois: par exemple la routine, nos plans, la vie comme on la connaît.

Donc ce soir, on lâche prise et on laisse aller tout ce qui ne nous convient plus. On sait ce que c'est au fond de nous, alors il faut se faire confiance.

