Les fans de café vont adorer cette collection de rouges à lèvres Maybelline

Maybelline a décidé de sortir une collection de rouges à lèvres inspirés du café, parfaite pour les fans du délicieux breuvage chaud!

La compagnie de maquillage abordable a donc lancé 6 nouvelles teintes de leur légendaire rouge à lèvres liquide Superstay Matte Ink.

Il n’y a pas que le café qui est mis en vedette! On retrouve aussi des teintes inspirées par le chai, le mocha et le caramel! Miam.

En plus des couleurs chaudes et invitantes, les produits SENTENT le café. Et bien sûr, puisque les rouges à lèvres Superstay de Maybelline sont utra longue tenue, vous pourrez boire votre café sans vous soucier de tacher votre tasse.

Voici donc les 6 teintes de la collection café de Maybelline:

Caramel Collector

Chai Genius

Cocoa Connoisseur

Espresso Enthusiast

Hazelnut Hypnotizer

Mocha Inventor

Vous pouvez vous procurer les rouges à lèvres au coût de 12,50$ en pharmacie.

Maybelline offre aussi 6 teintes caféinées de leurs rouges à lèvres en deux étapes Superstay 24h, disponibles aussi au coût de 12,50$.

On adore!

