22 produits «cocooning» pour se réchauffer cet automne

Lorsque l’automne arrive, l’envie de faire du «cocooning» augmente, mais il faut les bons items pour réussir à relaxer au max.

Avec les journées qui se raccourcissent, la température qui baisse et les recommandations de rester à la maison le plus possible, il faut faire de son chez-soi un nid douillet!

Le «cocooning» veut littéralement dire «le fait de se reposer dans un décor douillet». Cela vous parle pour les prochains 28 jours à rester à la maison? Ou tout simplement pour vous réchauffer le coeur?

Si oui, ces 22 items parfaits pour le cocooning sont pour vous:

1. Ensemble d'huile et baume à lèvres de Chanv, 24.99$ chez Simons

Cette compagnie québécoise offre des produits faits à la main qui contiennent de l'huile de chanvre, un ingrédient calmant.

2. Savon de bain à la noix de coco de Herbivore, 24$ chez Sephora

Le parfum de ce savon de bain est tout simplement un incontournable.

3. Ensemble de trois sels de bain de Elucx, 54$ chez Simons

Ces 3 sels de bain vont rendre votre expérience de relaxation encore plus incroyable.

4. Plateau de bain de Crafty Taby, 70$ chez Etsy

Parfait pour y déposer chandelles, tablette, et même un petit verre de vain lorsqu'on relaxe dans le bain!

5. Bombes de bain Chill Pills de OUAI, 40$ chez sephora

Ce joli pot contient plusieurs petites bombes de bain au jasmin et à la rose.

6. Shampoing sec à l'argile des glaciers de Colombie-Britannique de Les Pétards, 15$ chez Simons

Parce qu'il faut l'avouer... on ne se lave pas très souvent les cheveux en confinement.

7. Coussin d'aromathérapie à la lavande pour les yeux de La petite Leonne, 22$ chez Simons

Le parfum calmant et réconfortant de ce coussin pour les yeux saura vous aider à vous endormir, à lutter contre le mal de tête ou à simplement à relaxer à tout moment de la journée.

8. Porte-encens en céramique de Céramique Dompierre, 20$ chez Etsy

Pourquoi ne pas mettre votre encens dans un aussi bel objet?

9. Bougie de soya parfumée de nature de Baltic Club, 24$ chez Simons

Disponible en 8 parfums, cette bougie naturelle faite à la main à Montréal saura vous réconforter.

10. Beurre pour le corps fouetté à l'huile d'argant de Josie Maran, 48$ chez Sephora

Cette texture riche et crémeuse va hydrater même les peaux les plus sèches.

11. Rouleau de jade à double action de Province Apothecary, 44$ chez Simons

Massez votre visage et aidez vos soins pour la peau à mieux pénétrer avec ce magnifique rouleau de jade fait au Québec.

12. Tisane Amour propre de Les Fleurs d'Océane, 5$ chez Etsy

On se réchauffe de l'intérieur avec cette tisane calmante infusée de rose et d'hibiscus.

13. Chandelle #cavabienaller de Dimanche matin, 25$ chez Simons

Une bougie de circonstances, celle-ci va vous transporter à la plage avec son parfum ambré d'agrumes.

14. Bombe de douche Sleepy de Lush, 4$ en ligne

Assurez-vous d'une bonne nuit de sommeil avec ce savon moussant à la lavande et à la tonka.

15. Masque puissant aux probiotiques de Saturday Skin, 8$ chez Sephora

Ce masque à usage unique va booster l'éclat de votre visage, tout en lui donnant une dose de vitamines et probiotiques.

16. Peignoir à capuchon Vibe de DH, 40$ chez La Baie

On se sent au spa dans cette robe de chambre douillette.

17. Masque de nuit pour les lèvres de LANEIGE, 26$ chez Sephora

Réveillez-vous avec les lèvres hydratées et réparées avec ce masque offert en plusieurs parfums.

18. Jeté effet mouton à pompons de Simons Maison, en rabais à 30$ en ligne

Pour avoir chaud, mais sans faire de compromis au niveau de la douceur, cette couverture est idéale.

19. Décoration murale d'eucalyptus de WildRoseAndSparrow, à partir de 34$ chez Etsy

Le parfum de l'eucalyptus et le look inspiré de la Scandinavie vous feront sentir bien chez vous.

20. Pantoufle-chaussette tricot chenille de Capelli, 19$ chez Simons

Ces bas très chaud sont parfaits pour un dimanche à écouter la télé.

21. Pantoufle de Sorel, 80$ chez Simons

Ces pantoufles tendance en fausse fourrure sont aussi chaudes qu'adorables.

22. Masque pour les pieds, 7$ chez Sephora

Vos pieds seront hydratés et plus doux avec ce «masque» à usage unique.

