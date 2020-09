Rosalie Lessard opte pour une coloration beaucoup plus foncée qu’à l’habitude

L’influenceuse Rosalie Lessard a rendu visite à sa coiffeuse pour un changement capillaire parfait pour l’automne!

Rosalie Lessard est blonde depuis longtemps, mais la jeune femme avait envie d’un vent de changement, juste à temps pour l’arrivée du mois d’octobre.

Avant de dire au revoir à sa chevelure blonde, Rosalie s’est amusée à teindre ses cheveux en rose, le temps d’une publication Instagram!

Le 28 septembre, elle s’est donc rendue au salon Le Lowkey où elle et la coloriste et copropriétaire Sabrina Dumont ont opté pour une teinte plus foncée qu'à l'habitude.

Capture d'écran Instagram @rosalielessard_

Elle a documenté dans ses stories Instagram son hésitation vis-à-vis ce changement, partageant des photos throwback du temps où elle était brunette.

Capture d'écran Instagram @rosalielessard_

Capture d'écran Instagram @rosalielessard_

Finalement, Sabrina Dumont a dévoilé le résultat final, montrant qu’elle a plutôt choisi un «blond foncé» pour Rosalie.

Cette colo idéale pour l’automne lui va à merveille!

