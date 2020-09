Les 8 plus belles tendances bijoux qui domineront l’automne 2020

Les accessoires sont tout aussi importants que les vêtements quand vient le temps de bâtir son «outfit», alors il faut savoir quelles sont les tendances en matière de bijoux pour l’automne!

On voit sur les stars et les influenceurs des tendances bijoux qui sont sur une lancée depuis un moment. Certaines d’entre elles continueront de faire rage durant la saison froide.

Découvrez les 8 tendances bijoux à ne pas manquer cet automne dans la vidéo ci-dessus.

1. Le «layering»

Quand il fait froid, on porte plus de vêtements, et il en est de même pour nos bijoux! On porte plusieurs chaînes et pendentifs de longueurs différentes pour créer du «layering» d’accessoires.

2. Les morceaux massifs

Que ce soit porté seul, ou en superposition, on voit une hausse en popularité des morceaux plus «statement». Un pendentif massif parmi votre collection délicate saura attirer l’attention!

3. Les classiques réinventés

Les perles et l’or sont des classiques indémodables, mais il faut savoir comment les porter! En optant pour des pièces qui mélangent les deux matières de façon moderne, on entre en 2020.

4. Les bagues «statement»

Au lieu de porter une tonne de petites bagues délicates sur nos doigts, on opte pour une seule pièce qui vole la vedette. Qu’elle soit en métal ou ornée de pierres, il faut qu’elle capte tous les regards!

5. Les breloques sentimentales

Que ce soit votre signe astrologique, ou un symbole particulier, pourquoi ne pas porter des bijoux qui ont une valeur sentimentale?

6. Les grosses chaînes

Les chaînes gagnent en popularité depuis un moment déjà, surtout lorsqu’elles sont superposées, mais on les veut encore plus grosses cet automne! On opte pour des maillons massifs, et même des mélanges de couleur!

7. Son nom ou ses initiales

Les fameux colliers avec notre prénom sont très tendance cet automne. Si vous préférez être un peu plus discret, optez pour simplement des initiales!

8. La couleur

Plus besoin de choisir entre seulement l'or ou l'argent : on ajoute une touche de couleur en plus! Cela fait changement des classiques et, bonus, c’est adorable.