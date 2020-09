Les comptes fitness québécois à suivre pour s'inspirer

Parfois, la motivation nous manque pour bouger, il faut donc suivre les bonnes personnes pour une dose d’inspiration fitness!

On le sait, les réseaux sociaux peuvent être mauvais pour la santé mentale si on y suit des gens qui nous font nous sentir complexés. Par contre, il existe aussi une foule de personnalités motivantes et positives qui présentent bien la réalité, sans filtres et mensonges.

Parmi celles-ci, plusieurs possèdent des comptes fitness qui sont là pour nous donner des trucs, des idées d’entraînement et de la motivation.

Voici donc 8 comptes fitness québécois à suivre:

1. Cath Bastien

Catherine partage ses entraînements quotidiens ainsi que des séances de yoga, sur ses comptes en anglais et en français. Celle qui a débuté sa carrière dans le monde du fitness dans les compétitions de bikini préfère varier ses entraînements aujourd'hui.

2. Stefanie Derome

La fondatrice des gyms Missfit et coach est reconnue pour son approche moins restrictive et plus équilibrée de l'entraînement.

3. Taina Fit

L'infirmière et adepte de l'entraînement donne parfois des idées et même des cours sur la plateforme fitness Barbelle.

4. Chloe Bar

L'ancienne danseuse professionnelle donne aujourd'hui des cours de Pilates et de barre chez Blackout Fitness.

5. Happyfitness

Ce groupe de jeunes femmes donne des cours d'entraînement amusants en plein air.

6. Jessica L’Esperance

La jeune femme inspire ses abonnés en partageant ses entraînements et elle offre aussi un service de coaching en ligne!

7. Joanna St-Louis

L'entraîneuse personnelle partage des plans alimentaires et de programmes d'entraînement motivants sur plusieurs plateformes, dont Instagram et YouTube.

8. Marina Vacca

La jeune kinésiologue partage une foule d’idées d’entraînements sur son compte Instagram fitness. Elle a aussi une chaîne YouTube qui contient des trucs, des astuces et des entraînements à suivre.

