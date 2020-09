La série Pretty Little Liars aura un «reboot» par le créateur de Riverdale

Il a été annoncé que la populaire série Pretty Little Liars aura droit à une nouvelle mouture, signée par le créateur de Riverdale.

C’est HBO Max, (ou Crave au Canada), qui a commandé ce «reboot» de la série, intitulé Original Sin, ce qu’on pourrait traduire par «le péché originel».

À la tête de cette nouvelle version se trouvent Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale, ainsi que Lindsay Calhoon Bring, la scénariste de Chilling Adventures of Sabrina.

Pour annoncer la bonne nouvelle, Roberto a partagé une courte vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on peut lire «It’s not what you think, bitches» ou «Ce n’est pas ce que vous pensez», et le message est signé, bien sûr, par «A».

La série originale aura duré sept saisons, diffusées entre 2010 et 2017. Original Sins mettra en vedette de nouvelles petites menteuses.

Elle se déroulera 20 ans après les événements tragiques qui ont bien failli détruire la ville de Millwood. Un groupe d’adolescentes disparates forcées à se réunir lorsqu’elles se trouvent tourmentées par un agresseur inconnu et obligées de payer pour le péché secret commis par leurs parents il y a deux décennies...

Est-ce que leurs parents seront les personnages qu’on a connus dans Pretty Little Liars? Cela reste à voir!

Selon Roberto Aguirre-Sacasa, la nouvelle version misera plus sur le côté horreur et suspense.

On s’attend donc à quelque chose de terrifiant!

À suivre...

