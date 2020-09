Demi Lovato et Max Ehrich se séparent pour une raison frustrante

La relation intense et rapide entre Demi Lovato et Max Ehrich s’est terminée après seulement 2 mois de fiançailles, et environ 7 mois de vie commune.

Le couple qui s’est fiancé en juillet 2020 a décidé de mettre un terme à leur relation, selon une source du magazine Us Weekly.

Cette même source aurait expliqué qu’en confinement, la relation entre Demi et Max était parfaite. Par contre, lorsque leurs carrières ont pu reprendre tout récemment, leurs horaires trop chargés ont eu raison de leur amour.

En effet, Demi travaille fort sur la promotion de ses nouvelles chansons, et Max Ehrich a obtenu un rôle dans le film Southern Gospel qui raconte la vie du musicien rock Samuel Allen.

La source qui a divulgué les informations concernant la séparation a expliqué que depuis leurs fiançailles, Max semblait profiter de sa nouvelle célébrité pour faire la promotion de ses multiples projets.

Cela a déplu à Demi et à ses fans qui ont remarqué ce comportement de la part de Max, et ils ont préféré mettre un terme à leur relation.

Cette nouvelle arrive quelques jours après que plusieurs internautes eurent déniché plusieurs tweets de vidéos de Max dans lesquels il disait être en amour avec Selena Gomez. Considérant l’historique entre Demi et Selena, ceci aurait peut-être pu contribuer à leur rupture.

On leur souhaite beaucoup de bonheur!

Découvrez 18 couples, dont Demi et Max, qui n'ont pas survécu à 2020 dans cette vidéo.