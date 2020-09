Voyez Alicia Moffet dans le vidéoclip de la nouvelle version d'«Et c'est pas fini»

Peu de temps après que l'équipe de Star Académie a dévoilé une toute nouvelle version de Et c'est pas fini, on a maintenant droit à un vidéoclip pour accompagner la pièce dans lequel Alicia Moffet et plusieurs autres artistes qu'on adore brillent!

En effet, c'est le 14 septembre, Émile Bilodeau, Alicia Moffet, Roxane Bruneau, Luis Clavis, Sarahmée, Jérôme 50 et Mike Clay ont tous participé au tournage du vidéoclip réalisé par Sixteen Pads de la nouvelle version de la chanson thème de la première saison de Star Académie, Et c’est pas fini.



C’est au belvédère du Centre des sciences de Montréal que cette nouvelle génération d’artistes a filmé le vidéoclip, que vous pouvez voir ci-haut.



Le photographe du magazine 7 Jours était sur place pour offrir un coup d’œil exclusif sur les coulisses du tournage, dont une partie a été tournée le jour, et une autre, en soirée.

Photo : Julien Faugere

Photo : Julien Faugere

Photo : Julien Faugere

N'oubliez pas que les auditions pour participer à Star Académie débutent dès demain!

À Montréal : 25-26-27 septembre (complet)

À Rimouski : 3 octobre

À Moncton : 5 octobre

À Québec : 9, 10 et 11 octobre

Au Saguenay : 17 octobre

À Sherbrooke : 24 octobre

À Gatineau : 31 octobre

À Montréal en supplémentaires : 5, 6 et 7 novembre

*Les auditions se feront sur rendez-vous seulement, pour respecter les mesures sanitaires. Tous les détails pour s’inscrire sont sur le site staracademie.ca

