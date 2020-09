Ne rangez pas ces produits de beauté d’été, car ils sont parfaits pour l’automne!

Ce n’est pas parce que la température se rafraîchit qu’il faut changer du tout au tout sa routine beauté! Certains produits plus estivaux pourront faire l’affaire cet automne.

On a tendance à associer certains produits de maquillage, de soins pour la peau ou pour les cheveux seulement à une saison, mais ce n’est pas nécessaire.

Voici donc 7 produits «d’été» qu’on peut continuer à utiliser l’automne:

1. Le spray «effet plage»

Ce type de spray qui donne des vagues texturées à vos cheveux n’est pas réservé à l’été! Le look «cheveux de plage» continue d’être populaire cet automne, surtout sur une coupe très étagée.

Courtoisie

À essayer: Spray texture marine de VERB, 11$ chez Sephora

2. Le rouge à lèvres flash

L’été, on a tendance à vouloir donner un «pop» de couleur à notre look maquillage en portant un rouge à lèvres vibrant. Rien n’empêche d’en faire de même cet automne, puisque les couleurs qui «flashent» sont encore plus tendance que les couleurs neutres ou foncées.

Courtoisie

À essayer: Crème matte pour les lèvres dans la couleur Inspire de Rare Beauty, 26$ chez Sephora

3. La crème solaire

L’étape la plus souvent négligée de la routine beauté est la crème solaire, mais c’est pourtant la plus importante! Les rayons du soleil sont responsables du vieillissement prématuré de la peau, alors il faut protéger son visage même lorsqu’on ne va pas à la plage.

Courtoisie

À essayer: Crème solaire pour le visage FPS 60 de Neutrogena, en rabais à 14$ en pharmacie

4. L’illuminateur

Briller de milles feux sera toujours tendance, même l’automne! Au lieu d’opter pour un look lumineux et très hydraté comme l’été, on garde la base de notre maquillage matte, et on ajoute une touche de lumière sur l’os de la joue et le long du nez.

Courtoisie

À essayer: L'illuminateur Master Chrome de Maybelline, 14$ chez Pharmaprix

5. Le gloss

Les rouges à lèvres qui donnent du punch restent tendance cet automne et il en est de même pour les gloss! On veut hydrater nos lèvres au maximum avec des textures huileuses et nourrissantes.

Courtoisie

À essayer: Huile pour les lèvres Glassified de Morphe 2, 12 chez Sephora

6. Le néon

Cet été, on a vu énormément de maquillage très coloré sur les yeux. Pour une version un peu plus subtile durant les mois plus frais, on peut utiliser ces mêmes produits, mais en plus petite quantité! Un trait de eyeliner coloré ou encore une touche au coin intérieur de l’oeil feront l’affaire.

Courtoisie

À essayer: Crème pour les yeux Vivid Brights de Nyx, 14$ en ligne

7. Le blush exagéré

Cette tendance qui fait rage sur TikTok n’est pas prête de disparaître. On continue de porter le blush plus au centre du visage cet automne, et sur le nez aussi! On peut simplement troquer notre blush en poudre pour une version liquide ou en crème qui apportera un peu d’hydratation.

Courtoisie

À essayer: Fard à joues liquide de Milani, 15$ en pharmacie

