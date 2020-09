10 vedettes québécoises et internationales dont vous ignoriez la bisexualité

Lorsque les célébrités ont le courage d'être elles-mêmes à 100% publiquement, c'est tellement inspirant!

Le 23 septembre, on célèbre la journée de la bisexualité. Plusieurs vedettes ont récemment indiqué qu'elles étaient bisexuelles, ou encore qu'elles l'ont été par le passé.

Voici donc 10 célébrités qui ont fait un coming-out public concernant leur bisexualité

1. Tana Mongeau

La star du web a fait un touchant coming out sur Instagram, dévoilant qu'elle était pansexuelle. Tana avait ceci à dire: «Je ne croyais jamais être assez brave pour partager publiquement ma sexualité de cette façon. J'ai encore de la difficulté avec le tout. Je déteste les étiquettes, je déteste lorsque les gens me disent que je suis hétéro ou discréditent mes relations avec des femmes. Mais je suis fière d'être non seulement membre, mais aussi alliée de la communauté LGBTQIA+ et fière de dire que je vais vivre ma vie en aimant les gens pour leur âme et non leur genre.»

Tana a publiquement été dans une relation ouverte avec Bella Thorne, et la rumeur court depuis un moment déjà qu'elle est en couple avec Noah Cyrus, la petite soeur de Miley. C'est d'ailleurs une photo d'elle et de Noah que Tana a choisi d'utiliser pour faire son coming out.

La jeune femme continue son message en disant: «Certains appellent cela la pansexualité, d'autres me catégorisent comme bi, personnellement, je n'ai pas besoin de mettre une étiquette puisque l'amour et la sexualité n'ont pas de genre pour moi et je suis chanceuse d'avoir cette plateforme pour en parler ouvertement.» Wow!

2. Lili Reinhart

AFP

L’actrice de Riverdale a annoncé qu’elle était bisexuelle pour démontrer son support envers non seulement la communauté LGBT, mais aussi le mouvement Black Lives Matter.

3. Lysandre Nadeau

4. Demi Lovato

La chanteuse considère sa sexualité comme fluide. Elle a déjà raconté en entrevue comment, lorsqu’elle a fait son coming out à ses parents en 2017, elle fut surprise de leur ouverture d’esprit.

5. Vanessa Duchel

Vanessa Duchel a fait son coming-out dans une publication Instagram en août 2020. Elle y annonçait du même coup qu'elle avait trouvé l'amour! «Après presqu’une vie complète à assumer mon hétérosexualité, j’assume désormais ma bisexualité à bras et à coeur ouverts», avait-elle alors écrit.

6. Bella Thorne

Bella, qui est présentement en couple avec un homme, a aussi déjà été en couple avec Tana Mongeau. En 2016, lorsque quelqu’un lui a demandé sur Twitter si elle était bisexuelle, elle a simplement répondu «oui».

7. Gloria Bella

La youtubeuse a fait son coming-out public à titre de bisexuelle à l'âge de 16 ans seulement. Elle se considère maintenant plutôt queer.

8. Sophie Turner

AFP

Sophie a déjà dit en entrevue qu’elle avait connu assez de gars et de filles pour savoir que Joe Jonas était la bonne personne pour elle. Quand on lui a demandé de préciser ce qu’elle voulait dire par «assez de filles», elle a dit: «J’aime la personne pour son âme, pas son genre.»

9. Halsey

Judy Eddy/WENN.com

La chanteuse a souvent parlé de sa bisexualité et de comment cette sexualité est souvent considérée comme une phase ou mal représentée dans les médias.

10. Rita Ora

Photo AFP

Dans un tweet publié en 2018, Rita Ora a indiqué que sa chanson Girls la touchait de très près: «J'ai eu des relations avec des femmes et des hommes durant ma vie et cette dernière représente mon cheminement personnel.»