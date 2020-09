Si votre amie ne répond jamais à ses textos, elle est probablement l’un de ces quatre signes

On connaît tous quelqu’un qui prend des JOURS à répondre à ses messages, mais ce n’est peut-être pas de leur faute! Ces personnes pourraient en fait rejeter la faute sur leur signe astrologique.

Certains signes ont plus la tête en l’air, alors que d’autres sont tout simplement moins adeptes de la technologie. Certains adorent communiquer, alors que d’autres sont réservés. Cela dépend de chaque personnalité!

Découvrez donc les quatre signes astrologiques qui ont le plus tendance à vous laisser sur «lu»:

4. Scorpion

La raison pour laquelle un Scorpion ne vous répond pas immédiatement? C’est en fait un plan calculé visant à vous faire sentir mal, tout simplement. Créatures très émotives et rancunières, les Scorpion suivent leur cœur en tout temps. S’ils n’ont pas envie de répondre parce qu’ils sont fâchés contre vous, oubliez ça.

Par contre, il ne faut pas nécessairement le prendre mal, parfois, les Scorpion ont besoin d’espace pour se ressourcer.

3. Taureau

En tant que signe le plus têtu du zodiaque, le Taureau peut avoir une multitude de raisons pour laisser votre message sans réponse. La plus courante? Il veut faire passer un message, ou il ne sait pas encore quoi répondre et il veut prendre le temps d’y penser.

Autre possibilité? Ils ont envie de prendre un bain et d’écouter une comédie romantique en solo, et ils n’ont pas envie de vous faire de la peine en refusant votre invitation.

2. Bélier

Les Bélier sont des gens occupés. Entre le gym, les cours, le travail, les projets personnels... ils n’ont pas toujours le temps de répondre à chaque message! Avec leur horaire si chargé, ils n’ont pas le choix de prioriser ce qui est le plus important, alors il se peut que le mème que vous leur envoyez ne soit pas #1 sur la liste.

Par contre, si un Bélier oublie de vous répondre, ce n’est que ça, un oubli! Ils ne sont pas du genre à laisser un conflit non résolu, ils préfèrent régler les choses.

1. Verseau

Les Verseau ont tendance à avoir la tête dans les nuages. Ils sont parfois obsédés par un projet artistique ou un livre, et peuvent manquer une multitude d’alertes sur leur téléphone. Ils sont aussi souvent adeptes des retraites sans wi-fi pour se ressourcer un peu.

De plus, les Verseau valorisent énormément leur indépendance, ce qui peut donner l’impression qu’ils sont distants ou froids. Ce n’est pas le cas, ils sont tout simplement très bien seuls.

