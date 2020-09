15 produits pour ceux qui capotent un peu trop sur l’Halloween

Vous êtes complètement accro à la fête de l’épouvante et souhaitez tapisser votre amour pour elle partout dans votre vie durant le mois d’octobre? On a le shopping parfait pour vous!

Le mois d’octobre est bien spécial, car il nous permet d’exprimer notre amour pour les films d’horreur, les costumes, l’orange, le noir, le vert et le mauve! Halloween s’invite dans nos maisons et comme celle de 2020 sera peut-être bien différente de nos Halloweens précédentes, on vous a trouvé des décos et produits qui sauront ajouter une touche festive dans vos vies.

Accros à Halloween, voici 15 produits thématiques qui vous rendront heureux!

1. Collection de produits pour le corps et le bain Halloween de Lush - à partir de 3$

On ne peut pas passer à côté de la collection annuelle d’Halloween de Lush qui va rendre vos bains parfaitement «spooky». Découvrez toute la collection par ici!

2. Tasse fantôme pour le café chez Indigo - 9$

Impossible de ne pas tomber sous le charme de cette tasse en forme de fantôme toute simple, mais oh combien attachante!

3. Chandail unisexe Abracadabra qui brille dans le noir par Tamélo - 50$

La compagnie québécoise Tamélo a conçu ce magnifique chandail à l’image d’un classique du cinéma d’Halloween : Hocus Pocus!

4. Ensemble de boucles d’oreille d’Halloween chez Amazon - 20$

La vie est trop courte pour porter des boucles d’oreille plates. Gâtez-vous au mois d’octobre en arborant des boucles d’oreilles différentes chaque semaine!

5. Bougie «Sang de vampire» de Bath & Body Works - 25$

Bath & Body Works a lancé une collection complète de bougies et produits corporels inspirés par Halloween. Coup de coeur pour cette bougie qui sent les fraises, le jasmin, la prune et les huiles essentielles!

6. Lampe en forme de lune chez Amazon - 22$

Sans être directement liée à Halloween, cette lampe en lune peut devenir le centre d’attention dans une pièce! L’ajout parfait à un décor un peu boho/inspiré d’une séance de tarot!

7. Lumières en citrouille (ensemble de 2 guirlandes) chez Amazon - 23$

Donnez la parfaite touche d’Halloween à votre extérieur ou votre chambre à coucher en y ajoutant ces jolies lumières en forme de citrouille!

8. Toutou squish en forme de «Candy Corn» - 10$

Ce toutou mou beaucoup trop mignon sera le parfait ajout à votre décor d’Halloween, dans votre chambre ou votre salon!

9. Ensemble de fragrance pour diffuseur à thématique Halloween - 46$

Si vous avez un diffuseur d’huiles essentielles, cet ensemble est parfait pour donner la touche odorante idéale dans votre appartement ou maison pour la saison de l’Halloween. L’ensemble combine des odeurs plus sucrées à celles riches et épicées de l’automne.

10. Chandail «Resting Witch Face» de Old Navy - 17$



Ce chandail est assez sobre pour être porté dans la vie de tous les jours, mais déclare tout de même votre amour pour Halloween!

11. Ensemble de 150 auto-collants d’Halloween - 8$

Pour décorer votre agenda, votre ordinateur ou n’importe quoi avec une touche d’Halloween, cet ensemble qui comprend plus d’une centaine d'autocollants plus cool les uns que les autres est parfait!

12. Verre à vin thermos «Here for the boos» chez Indigo - 20$

La parfaite tasse pour mettre son breuvage alcoolisé (ou pas) avec un jeu de mots qui risque d’en faire rire plus d’un!

13. Rideau de lumières Del mauve (environ 10 pieds par 10 pieds) - 25$

Pour donner un look vraiment cool à votre chambre, installez ce rideau de lumières mauves juste derrière votre fenêtre pour créer un look d’Halloween un peu plus sobre.

14. Masque de protection pour le visage Halloween - 12$

Comme le masque est obligatoire dans les endroits fermés (et risquent de le rester longtemps), pourquoi ne pas afficher notre amour pour la fête de l’épouvante du même coup?

15. Chandail H.A.L.L.O.W.E.E.N chez Etsy - 28$

Ce t-shirt simple vous permet de déclarer votre amour pour Halloween ET votre émission préférée : Friends!

