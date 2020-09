10 trucs pour transformer votre état d'esprit négatif en positif

Ça brasse! L'actualité des dernières semaines est particulièrement chargée. Si vous êtes du genre à vous laisser imprégner par l'énergie négative d'une situation ou d'une personne, vous trouverez ici des trucs et astuces pour vous en libérer, en changeant votre état d'esprit. Après tout, la vie mérite d'être célébrée!

1. Dressez une liste des choses qui vous rendent heureux.

Gardez-la sur vous, en tout temps, et relisez-la quand vous êtes malheureux.

2. Modifiez votre vocabulaire.

Utilisez des mots à connotation positive ou neutre. Dites: «Je vais me rappeler de trimballer mon parapluie aujourd'hui». Plutôt que de dire: «J'ai peur d'oublier mon parapluie demain matin.»

3. Promenez-vous, les bras dans les airs.

En plaçant vos bras dans les airs, vous vous imprégnez d'un sentiment de fierté et de confiance, qui absout tout doute.





4. Souriez.

Même si vous n’en avez pas envie, allez à la salle de bains et regardez-vous dans le miroir en souriant. Sans le savoir, vous envoyez des signaux positifs à votre cerveau.





5. Fermez vos applications.

Certains réseaux sociaux peuvent être chargés de situations ou de personnes négatives. Fermez-les momentanément.





6. Changez votre posture.

En tenant votre dos droit, vous vous assurez d'améliorer votre état d'esprit. Dites adieu au dos courbé!





7. Faites jouer une musique entraînante.

Il est impossible de rester triste en écoutant Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. Trouvez la vôtre!





8. Entourez-vous de personnes positives.

Si, pendant une période de votre vie, vous vivez des événements négatifs, entourez-vous seulement de personnes positives. Vous les connaissez!





9. Bougez.

Même si vous avez peu de temps ou d'espace devant vous, faites une série de push up ou de squat afin d'activer des endorphines dans votre cerveau.





10. Restez dans l'instant présent.

Ne laissez pas vos pensées retourner dans le passé ou anticiper le futur.

Des vidéos qui pourraient vous intéresser

Ces 21 vedettes québécoises ont pris la pose en maillot de bain sur Instagram