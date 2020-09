Cindy Cournoyer partage ses idées d’activités à faire l’automne

L’Influenceuse Cindy Cournoyer a partagé sur Instagram une liste d’idées d'activités automnales et vous devez la voir!

Malgré la pandémie, il existe une foule de façon de passer du bon temps cet automne. Pour maximiser les quelques semaines fraîches avant que la neige ne tombe, Cindy a donc dévoilé sa propre liste d’idées.

Capture d'écran Instagram

Pour une dose d’inspiration, voici 16 activités d’automne à faire en 2020:

1. Route des cidres ou des vins

Si vous avez 18 ans et plus, aller se balader pour découvrir les vignobles du Québec est un incontournable de l'automne. Vous pourriez choisir Bromont, Dunham, Frelighsburg, Cowansville, et la liste continue.

2. Souper presque parfait entre amis

Le concept de cette émission consiste à inviter à tour de rôle des amis à souper chez soi, pour finalement voter pour le meilleur repas à la fin de la semaine! Pour respecter les règles d’hygiène, choisissez un petit cercle d’amis (6 personnes et moins) qui ne sont pas à risque et gardez vos distances.

3. Soirée jeu de société

Encore une fois, en groupe de 6 personnes et moins, on s’amuse en essayant de nouveaux jeux de société ou des classiques! Il est aussi possible de le faire en respectant la distanciation avec ces jeux: Les 10 jeux en ligne les plus le fun pour jouer avec ta BFF à distance

4. Aller aux pommes ou aux citrouilles

C'est un incontournable de l’automne. Il faut aller cueillir des pommes une fois par année au moins! En plus, c’est l’occasion parfaite de sortir sa chemise à carreaux et ensuite de cuisiner une tonne de desserts.

Même chose pour les citrouilles, que ce soit pour cuisiner, décorer ou tout simplement pour avoir de belles photos, c’est un must.

5. Vélovolant

Cette activité disponible au Diable Vert permet d’avoir une vue à couper le souffle sur des vélos perchés au sommet des arbres.

6. Randonnées

Rien de mieux qu’une belle randonnée pour faire le plein d’air frais en automne! Il existe une foule de circuits différents à travers le Québec, et certains acceptent même les chiens!

7. La Ronde en octobre

Du 3 au 31 octobre, c’est l’Halloween à La Ronde! Les fans de la fête de l’épouvante et de manèges ne peuvent tout simplement pas manquer cela.

8. Arbraska à Rigaud

Les différents parcs Arbraska proposent différentes activités, mais celui de Rigaud est reconnu pour ses mégatyroliennes! Les adeptes de sensations fortes vont adorer.

9. Labyrinthe de maïs

Situé dans le verger Labonté à L’Île-Perrot, ce labyrinthe de maïs géant est à couper le souffle. Faites vite, il se termine le 30 septembre!

10. Dormir avec les loups

Au parc Omega, les visiteurs ont la possibilité de faire un tour en voiture pour apercevoir des animaux, mais aussi de dormir dans une cabane au milieu des loups!

11. Tour d’hélicoptère

Plusieurs villes, dont la ville de Québec ainsi que Mont-Tremblant, offrent des tours d’hélicoptère pour une vue incomparable des couleurs d'automne.

12. Musée gratuit les dimanches

Le premier dimanche de chaque mois, les musées du Québec sont gratuits! Profitez-en pour une dose d’art et d’histoire.

13. Bixi

Si vous êtes à Montréal, une journée de promenade en Bixi est idéale pour découvrir la ville.

14. Strom spa

Ce spa nordique magnifique a des succursales dans le Vieux-Québec, à Montréal sur l’île des Sœurs et même au mont Saint-Hilaire.

15. Maison hantée

Il existe quelques maisons hantées au Québec à visiter pour une dose de frayeur juste avant l’Halloween. Par exemple, Le Village Québécois d’Antan se transforme, dès le 25 septembre, en une version terrifiante. Pour les plus courageux!

