15 signes que votre relation amoureuse n’est pas faite pour durer

Si vous êtes en couple et que vous vous demandez si la personne est «the one», il existe plusieurs signes à surveiller.

En effet, certains comportements pourraient vous indiquer que cette relation est vouée à l’échec. Ce qui n’est pas une mauvaise chose! Vaut mieux être seule que mal accompagnée.

Voici donc 15 signes que cela ne va pas durer:

1. Vous trouvez les beaux gestes suspicieux

Rendre service ou faire plaisir en amour, cela devrait être fait sans rien attendre en retour. Si lorsque votre partenaire fait quelque chose de gentil, votre premier réflexe est de vous demander si il ou elle veut se faire pardonner quelque chose, c’est mauvais signe.

2. Vous n’êtes plus curieux à propos de l’autre

Dans des relations de longue date, il est tout à fait normal de finir par très bien connaître votre partenaire. Par contre, les gens évoluent, et il faut continuer de désirer d’en apprendre sur l’autre, même si ce n’est que des détails sur sa journée!

3. Vous ne faites pas de compromis

Lorsqu’un conflit éclate entre vous, si aucun des deux n’est prêt à faire un compromis, aussi petit soit-il, il y a un problème. Parfois, il ne suffit pas d’avoir raison et de «gagner» la chicane, il faut que les deux soient heureux et y trouvent leur compte!

4. Vous abandonnez lorsqu’une chicane débute

Encore pire que refuser les compromis! Si vous préférez garder le silence au lieu de débattre, cela peut indiquer deux problèmes. Soit votre partenaire ne vous écoute pas, soit vous avez tout simplement émotionnellement quitté cette relation avant qu’elle ne soit terminée.

5. Vous évitez de passer du temps à deux

Il est important de passer du temps seul, même lorsqu’on est en couple, mais il faut aussi alimenter l’amour! Si vous ou votre partenaire évite les soirées à deux, invite toujours des amis ou se trouve d’autres activités, cela cache quelque chose.

6. Vous ne vous écoutez pas

La communication est la clé du succès en amour! Si, lorsque vous tentez d’avoir une conversation importante, votre partenaire ne cesse de vous couper la parole ou ne semble pas intéressé, cela indique un problème de communication important.

7. Vous blâmez tout le temps l’autre

Si, lorsque vous décrivez votre partenaire, on dirait que vous parlez du méchant dans un film, ce n’est pas bon signe! Lorsque vous ou votre partenaire fait une erreur, cela n’est pas productif de passer tout son temps à blâmer l’autre. Soit vous pardonnez, soit vous passez à autre chose!

8. Vous vous chicanez en public

Aucun couple ne se chicane jamais, mais lorsqu’on le fait en public, cela indique que vous êtes vraiment au bout du rouleau. Selon des experts en relation, se chicaner en public est un indicateur que vous n’avez plus de patience pour l’autre.

9. Vous flirtez avec d’autres

Tromper quelqu’un peut se faire de façon physique, mais aussi de façon émotionnelle! Si vous préférez flirter avec d’autres personnes plutôt qu'avec votre partenaire, même sans avoir comme but de passer à l’acte, c’est un manque de respect.

10. Vos différences vous divisent

On connaît tous l’expression «les contraires s’attirent», et c’est vrai! Il peut être très enrichissant d’être en couple avec une personne différente de nous. Par contre, si l’un tente d’imposer ses goûts et préférences à l’autre, sans prendre en considération ce que l’autre veut, cela indique un désintérêt.

11. Vous n’appréciez plus les petites choses

Un café, un service, un compliment... on peut tenir ces petites choses pour acquises dans une relation. Néanmoins, il est important de faire sentir l’autre comme apprécié, surtout lorsqu’il ou elle tente de nous faire plaisir! Un simple «merci» peut tout changer.

12. L’argent est cause de chicanes

En effet, l’argent est l’une des causes de conflits les plus courantes dans une relation amoureuse. Cependant, il faut apprendre à trouver un terrain d’entente, car c’est aussi une raison commune de séparation.

13. Vous vous concentrez sur les défauts

Si un partenaire passe son temps à pointer du doigt les petits défauts de l’autre, simplement pour le ou la ridiculiser, c’est problématique. En plus de ne pas être constructif, cela joue sur la confiance en soi.

14. Vous brisez des promesses

Qu’une promesse soit grande, comme la fidélité, ou toute petite, comme attendre l’autre pour finir une émission, elles sont cruciales dans une relation. À la longue, plus la confiance sera brisée, moins il sera possible de sauver votre couple.

15. Vous avez abandonné

Si vous remarquez que vous ne faites plus aucun effort, c’est le début de la fin. Il faut s'investir dans une relation, il faut prendre le temps de se complimenter, de s’écouter, de passer de beaux moments à deux. Dès qu’on abandonne tout effort, c’est signe que la relation ne nous convient plus.

