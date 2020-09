Découvrez quelle planète domine votre signe ainsi que sa signification

Chaque signe astrologique est gouverné par l’une des planètes qu’on voit dans le ciel, et chacune d’entre elles possède sa signification bien spéciale.

Si vous aimez l’astrologie, vous savez que c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit et qu'il y a plus à savoir que notre signe «principal». Il existe l’ascendant, le signe lunaire, mais aussi notre planète gouvernante.

Découvrez donc quel astre est associé à votre signe, et ce que cela veut dire.

Bélier - Mars

Mars est la planète de l’action, ce qui est tout à fait de mise pour le Bélier, un signe de feu qui vit constamment dans l’action! Dans la mythologie romaine, Mars était le Dieu de la guerre. Cette planète est donc aussi associée à l’agressivité, la passion et l’énergie.

Taureau - Vénus

La planète Vénus est en quelque sorte aux antipodes de Mars. Vénus représente la beauté, la féminité, et l’amour. Chez les Taureau, l’influence de cette planète se manifeste dans leur grande sensualité, mais aussi dans leur amour des belles choses.

Gémeaux - Mercure

Mercure, cette planète qu’on connaît surtout pour ses fameuses rétrogrades, représente la communication. Ce n’est pas très surprenant qu’elle soit donc associée au Gémeaux, le signe le plus sociable de tout le Zodiaque!

Cancer - La lune

Le Cancer est un signe qu’on associe à la sensibilité, et il en est de même pour la lune. Cet astre représente les émotions et l’intuition des gens. On l’associe aussi avec la féminité, et même la fertilité. Ceci représente tout à fait le Cancer qui est souvent décrit comme la «maman» du Zodiaque.

Lion - Le soleil

Aucune surprise ici! Le soleil représente l’égo, la fierté et la créativité. Puisqu’il est au milieu de tout le système solaire et que les planètes tournent autour de lui. Tout comme le Lion, le soleil est donc le centre de l’attention!

Vierge - Mercure

Mercure ne régit pas que les très sociables Gémeaux : c’est aussi la planète des Vierge! Dans la mythologie romaine, Mercure était le messager des Dieux, connu pour son efficacité et sa rapidité. On l’associe au côté plus organisé et pratique des Vierge.

Balance - Vénus

Tout comme Mercure, Vénus est associée à deux signes différents. Planète de la beauté, elle influence le côté séducteur des gens Balance, mais aussi leur oeil pour tout ce qui est esthétiquement plaisant et, très important, harmonieux.

Scorpion - Pluton

La plus petite planète de notre système solaire est aussi la plus éloignée du soleil. Cachée dans la pénombre, Pluton représente le côté sombre des Scorpion. On associe cette mini planète à la mort, mais surtout la transformation, ce qui rend les Scorpion si mystérieux.

Sagittaire - Jupiter

Jupiter, le roi des Dieux dans la mythologie, est est la planète chanceuse du Zodiaque. Chez les Sagittaire, cela se caractérise par une énergie contagieuse et un charisme magnétique. C’est aussi une planète qu’on associe au voyage et à la richesse.

Capricorne - Saturne

Saturne est en quelque sorte le «papa» des planètes. Elle représente l’autorité, les responsabilités, et les règles. Les Capricorne ont donc tendance à être très carriéristes et ambitieux, mais aussi parfois un peu contrôlants.

Verseau - Uranus

Uranus est la planète de l’originalité, des découvertes et de l’ingénuité. Chez les Verseau, elle est représentée dans leur façon différente de voir les choses. Lorsque Uranus est en rétrograde, on se dirige vers une période de changements et de nouvelles idées.

Poissons - Neptune

Neptune est la planète rêveuse, elle représente aussi l’imagination et la spiritualité. Dans la mythologie, Neptune est le Dieu de l’océan et de l’eau. Étant un signe d’eau, les Poissons sont donc plus sensibles et rêveurs.

