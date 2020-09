Lysandre Nadeau annonce une mauvaise nouvelle

Moins d’un an après le lancement officiel de sa marque de vêtements Par Lysandre, l’influenceuse annonce la fermeture de celle-ci.

En effet, c’est sur Instagram que Lysandre Nadeau a dévoilé que sa marque de vêtements et accessoires de voyage allait disparaître d’ici quelques jours.

On peut y lire: «Grosse nouvelle: c’est le dernier mois de l’existence de la boutique Par Lysandre. En oui! Toute bonne chose a une fin. Pour vous remercier de l’engouement et de votre fidélité, nous avons décidé de vous offrir les plus bas prix jamais vus sur la boutique jusqu'au 23 septembre prochain. Faites vite pour en profiter! Il reste plein de beaux morceaux.»

Sur le site, on peut voir par exemple que les «crop tops» sont à 22$ au lieu de 29$.

Le pantalon léger est offert à 47$ au lieu de 70$.

Le sac à dos en cuir végane est 43$ au lieu de 80$!

Certains articles sont présentement en rupture de stock, comme le sac banane, mais il reste en effet une foule de morceaux très abordables.

Par Lysandre avait été lancé officiellement le 28 novembre 2019. La marque se voulait être des essentiels de voyage pour tous ceux et celles qui adorent explorer de nouveaux endroits.

On imagine que la pandémie a dû affecter les ventes de Par Lysandre.

On lui souhaite tout le bonheur du monde dans ses autres projets et, en attendant, faites vite pour vous procurer les derniers articles de Par Lysandre à petits prix!

