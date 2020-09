[VIDÉO] Marina Bastarache dévoile le vêtement chaud qu'elle vole à Lou-Pascal Tremblay

L'influenceuse et créatrice de Nana the brand Marina Bastarache est une véritable icône de mode, et ses «must» pour l'automne 2020 sont plus magnifiques les uns que les autres.

Dans le cadre de notre série vidéo On fouille dans la garde-robe de... mais version «automne», Marina nous a accueillis chez elle pour dévoiler le morceau qu'elle vole à son copain Lou-Pascal Tremblay lorsque la température se rafraîchit. Elle a même révélé que le couple avait un matching tattoo!

Découvre ceci, ainsi que les bottes dont Marina ne pourrait se passer l'automne, l'ensemble qu'elle porterait pour aller cueillir des pommes en amoureux et encore plus, dans la vidéo ci-dessus!

Pour plus de Marina, ne manquez pas son BFF Challenge avec PO Beaudoin!

