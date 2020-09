Rangez vos jeans bleus: voici la couleur qu'on porte cette saison

Cet automne, on dit au revoir à nos jeans bleus et on fait de la place à l’étoile montante en matière de couleur: le gris délavé.

Bon, on s’entend : les jeans bleus ne seront jamais passés de mode. Parfois un coloris plus pâle est de mise, alors que durant d’autres saisons on préfère le bleu foncé, mais à l’automne 2020, ce sera différent.

Dans les prochains mois, on risque de voir de plus en plus de paires de jeans grises, plus spécifiquement le gris charbon, mais délavé.

Cette tendance qui donne un look un peu «edgy» rappelle aussi le look grunge des années 90.

On peut autant la porter avec un t-shirt, qu'avec un haut plus chic. Plus le gris sera foncé (presque noir délavé), plus il s'adaptera aux ensembles les plus distingués!

Voici quelques paires à vous procurer pour adopter la tendance:

1. Jeans taille haute de Levi's, 118$ chez Simons.

Courtoisie

2. Mom jeans de TOPSHOP, 75$ chez La Baie.

Courtoisie

3. Jeans taille (très) haute déchirés de American Eagle, en rabais à 56$ en ligne.

Courtoisie

4. Jeans coupe ballon de Frank and Oak, 99.50$ en ligne.

Courtoisie

5. Jeans skinny de TOPSHOP, 70$ en ligne.

Courtoisie

