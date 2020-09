Voici les costumes d’Halloween qui risquent d’être les plus populaires en 2020

L’Halloween arrive à grands pas et, malgré l’incertitude qui vient avec le coronavirus, plusieurs d’entre nous aiment déterminer leur costume d'avance!

Chaque année, l’inspiration pour les déguisements d’Halloween provient autant de la culture populaire, que des tendances qui se sont démarquées.

En 2020, une année assez rocambolesque merci, on a qu’à regarder les films, séries artistes musicaux et stars du web les plus populaires pour trouver une foule d’idées!

Voici donc nos prédictions des costumes les plus populaires pour l’Halloween 2020:

1. Selling Sunset (Du soleil à revendre)

Sortez vos talons aiguilles, vos robes courtes et vos ensembles colorés pour vous transformer en votre agente favorite de la téléréalité Selling Sunset!

2. Les stars de TikTok

Que votre préf soit Sarah-Jade Bleau, Charli D’Amelio ou Addison Rae, puisez votre inspiration dans la garde-robe de vos TikTokeurs favoris pour un costume d’Halloween facile à recréer, et à reconnaître!

3. La Casa de papel (La maison de papier)

Cette série espagnole regorge de looks audacieux qui feraient de bons costumes d’Halloween, mais le plus facile reste l’ensemble rouge, avec ou sans le masque.

4. Euphoria

Chaque personnage de la série HBO possède son propre look, mais c’est vraiment du côté des maquillages colorés et extravagants que les fans d’Halloween pourront s’amuser.

5. Miley Cyrus

2020 fut une grosse année pour Miley Cyrus, mais si on devait choisir un seul look à recréer, c’est sans aucun doute celui pour la chanson Midnight Sky.

6. Le look de confinement

Un ensemble en tie-dye, les cheveux en bataille, un masque pour la peau sur le visage, des pantoufles aux pieds... on inspire de notre réalité pour un costume facile et confortable.

7. Outer Banks

L’une des séries les plus populaires de 2020! Pour se déguiser en l'un des personnages de Outer Banks, il suffit de puiser dans vos vêtements d’été et de ne pas oublier l'auto-bronzant!

8. Les années 90

Les 90’s sont plus tendance que jamais, alors pourquoi ne pas plonger dans la décennie pour s'en faire un costume? Que vous choisissiez un personnage spécifique (comme Rachel de Friends) ou la décennie au complet, ce sera adorable et facile à faire.

9. Le joker et/ou Harley Quinn

Les films de superhéros continuent d’avoir la cote et, cette année, on a eu droit à deux clowns aux looks mémorables qui seront sans aucun doute partout en 2020.

10. Sex Education

Bien que la série britannique se déroule dans le présent, on adore les magnifiques looks inspirés par les années 80 portés par les personnages! On a un faible pour ceux de Maeve, la rebelle au coeur d’or.

11. Ariana Grande et Lady Gaga

Le vidéoclip de la chanson Rain On Me reste l’un de nos favoris, alors pourquoi ne pas recréer les ensembles des deux chanteuses avec votre BFF!

12. Les esthétiques TikTok

TikTok regorge de conseils mode, mais aussi de tendances bien spécifiques. On risque donc de voir plusieurs E-girls cette année, tout comme de VSCO girls ou de robes fleuries de type Cottagecore.

13. Gossip Girl

Cette série connaît un regain de popularité cette année, et les tenues de style «preppy» légendaires de Blair et Serena font un costume parfait.

14. Tiger King

Comment oublier la série documentaire la plus populaire de 2020? Que vous optiez pour Carol Baskins ou le Tiger King lui-même, vous ne serez pas seuls à recréer un personnage de cet univers.

15. Fugueuse

Le nouveau look de Fanny a beaucoup fait parler au début de l’année, alors pourquoi ne pas le recréer en déguisement? Une option originale et locale!

16. Kylie Jenner et Stassiebaby

Le costume parfait pour un duo de BFF! Les deux stars américaines, qui adorent agencer leurs looks, sont facilement imitables.

17. The Kissing Booth

Que ce soit leur uniforme d’école ou certaines tenues plus notables, les personnages de The Kissing Booth seront plus populaires que jamais à l'Halloween.

18. Hollywood

La série qui se déroule dans le Hollywood classique des années 40 est remplie de looks beauté et mode tout simplement magnifiques.

Bonus: des costumes adaptés à la COVID:

19. Watchmen

Le costume de Sister Knight dans la série Watchmen risque d’être populaire, surtout dû au fait qu’elle porte un masque de protection.

20. Lady Gaga aux VMA’s

La star de la musique a incorporé les masques de protection à tous ses looks aux VMA’s, et on adore.