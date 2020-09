Ah, le dating! Pas toujours facile de savoir quoi faire et quoi dire lors d’un premier rendez-vous.

Une chose est certaine, ces 7 gestes ne sont pas synonymes de rendez-vous gagnant et devraient être évités lorsque vous tenterez votre chance lors d’un rendez-vous galant.

Voici 7 choses à ne jamais faire lors d’une première date

1. Parler de vos bobos

Le premier rendez-vous n’est pas le bon moment de raconter que vous avez fait une rando toute la journée et avez les pieds couverts d’ampoules, ou encore que votre nouveau désodorisant naturel vous crée des plaques sous les aisselles (et surtout, ne les montrez pas!). On garde nos p’tits bobos pour nous et on se concentre sur la personne qui est devant nous.

2. Parler de sujets sensibles et lourds

C’est un premier rencard, ce n’est pas le moment d'étaler votre CV amoureux ou de parler de votre rupture difficile avec votre ex ou encore votre dernière chicane avec votre boss. Essayez d’éviter les sujets qui peuvent déraper (politique, religion, famille), mais si vous ne pouvez pas vous en empêcher, ne soyez pas surpris s’il y a un petit malaise!

3. Trop boire d’alcool

Boire 1-2 verres de vin pour se délier la langue et réduire son stress, c’est correct, mais boire 1-2 bouteilles de vin pour oublier qu’on est dans une date, c'est moins winner. Allez-y doucement avec les boissons alcoolisées et buvez beaucoup d’eau, afin d’éviter le hangxiety (l’anxiété combinée au lendemain de veille) au matin!

4. Ne pas laisser l’autre parler

Si vous avez tendance à remplir les silences en parlant de tout et de rien, vous ne laissez pas la place à l’autre personne pour rétorquer. Après avoir terminé une phrase ou une anecdote, demandez-vous depuis quand votre partenaire n’a pas parlé, puis posez-lui une question pour lui donner le plancher.

5. Dire «je t’aime»

Bon, qui dit «je t’aime» à un premier rendez-vous? Beaucoup plus de gens qu’on le pense! Même un petit «aww, je t’aime» à notre date, pour lui indiquer qu’on l’apprécie, tout simplement, peut être mal interprété par lui ou elle. On évite donc les déclarations trop extrêmes lors du premier rendez-vous, car on ne se connaît pas assez pour en interpréter le sens réel.

6. Mentir

Même les plus petits mensonges, comme une anecdote un peu amplifiée ou un personnage dans votre vie inventé peut revenir vous hanter si la relation se poursuit. Il vaut mieux ne pas enjoliver la réalité: l’authenticité est toujours plus payante!

7. Ghoster

Vous n’avez pas aimé votre moment et ne souhaitez plus revoir la personne avec qui vous communiquiez depuis quelques semaines avec que cette date ne se concrétise? Dites-lui. Ce ne sera pas un texto agréable à envoyer, mais au moins, la personne pourra faire ce (mini) deuil et passer au suivant.

