5 signes que vos ongles ont besoin d’une pause de vernis

On entend souvent qu’il faut parfois laisser nos ongles «respirer» entre les manucures, mais il existe des trucs pour déterminer quand il faut vraiment prendre une pause de vernis.

En fait, le principe selon lequel nos ongles ne peuvent pas respirer quand ils sont recouverts d’une couche de vernis est faux.

Selon les experts, nos ongles prennent en fait leur dose d’oxygène dans notre sang, et non dans l’air ambiant. Il n’est donc pas nécessaire de prendre une pause entre deux manucures, à moins de remarquer des changements sur nos ongles.

Voici donc les 5 signes à surveiller qui indiquent que vos ongles ont besoin d’une pause de vernis:

1. Les taches blanches, aussi appelées les granulations de kératine.

2. Lorsque vos ongles s’écaillent, ou se séparent en couches sur l’épaisseur.

3. Si vos ongles deviennent striés, lorsqu’on peut voir des lignes verticales sur les ongles.

4. Si vos ongles se brisent plus facilement qu’à l’habitude.

5. Si vos cuticules sont très sèches.

Qu'est-ce qui cause exactement ces effets néfastes?

Ces effets peuvent être directement liés au fait qu’on porte trop de vernis à ongles. Par contre, cela peut aussi vouloir dire qu’on retire mal notre vernis, ou encore qu’on ne prépare pas assez nos ongles avant une manucure.

Comment peut-on prévenir ceci en salon?

Si vous préférez visiter des experts pour vos ongles, il faut s’assurer d’être entre bonnes mains. Si votre manucuriste utilise une lime à ongles très grossière et électrique, il se peut que cela retire la couche protectrice extérieure de vos ongles et les rende trop délicats.

Si vous optez pour les manucures au gel, il ne faut absolument pas tenter de les retirer nous-mêmes! Les méthodes physiques et chimiques pour retirer ces types de vernis tenaces peuvent endommager les ongles, alors il est important de prendre des pauses entre nos visites lorsqu’on remarque un ou plusieurs des 5 signes.

Comment prévenir ceci à la maison?

Si vous faites vos ongles au vernis régulier et à la maison, il est important d’appliquer une couche de base préparatrice, surtout si on utilise des vernis foncés.

À essayer: Le traitement et base de vernis Nail Rehab de Sally Hansen, 11.50$ en pharmacie.

Courtoisie

Ensuite, il ne faut surtout pas arracher son vernis ou le gratter, cela peut endommager la surface de nos ongles.

Comment réparer des dommages?

À part une pause, il est important de réhydrater nos ongles le plus souvent possible. Il existe plusieurs produits qui pourront donner une dose d'hydratation autant aux ongles, qu’aux cuticules et à la peau autour.

À essayer: La crème fortifiante à l'abricot de Dior, 37$ chez Sephora.

Courtoisie

L'huile pour cuticules et ongles au beurre de karité de L'Occitane, 25$ chez Sephora.

Courtoisie

Certains suppléments comme la biotine peuvent aider à rendre les ongles, et cheveux, plus forts.

À essayer: Le supplément de biotine soluble de Nature's Bounty, 13$ en ligne.

Courtoisie

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s

s