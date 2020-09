Addison Rae va jouer dans le remake d'une comédie romantique légendaire des années 90

La star de TikTok Addison Rae a obtenu son tout premier rôle au cinéma, elle va tenir la vedette dans une comédie romantique iconique!

En effet, Addison va jouer dans le «remake» de la RomCom de 1999 She’s All That ou Elle a tout pour elle. Ce film adoré des 90’s, mettant en vedette Freddie Prinze Jr. et Rachael Leigh Cook, raconte l’histoire d’un garçon populaire à l’école secondaire qui fait le pari avec ses amis qu’il peut rendre n’importe qu’elle fille cool en sortant avec elle. C’est alors qu’il tente de séduire Laney, une fille un peu «nerd» et solitaire, pour faire d’elle la reine du bal de finissants en 6 semaines.

Dans la version moderne mettant en vedette Addison, les rôles seront inversés! Le titre sera plutôt He’s All That (ou Il a tout pour lui), et Addison prendra le rôle de la fille populaire de l’école qui était tenu par Freddie Prinze Jr.

On ne connaît pas encore l’identité de l’acteur qui jouera son prétendant, mais on a bien hâte de le découvrir!

Le film sera réalisé par Mark Waters qui nous a entre autres donné Mean Girls et Freaky Friday.

Addison a partagé une photo sur Instagram pour exprimer sa joie par rapport à ce nouveau projet. Elle a même révélé le nom de son personnage!

La jeune femme avait ceci à dire:

«Mes rêves se réalisent! Je suis très excitée de pouvoir enfin vous annoncer que j’ai eu l’opportunité de jouer dans He’s All That, le remake d’un de mes films favoris, She’s All That. [...] Merci à tous! J’ai très hâte que vous rencontriez Padget!»

C'est très excitant! On va suivre le tout de très près.

