Voici comment faire un café fouetté Dalgona en version «pumpkin spice»

En mars ou en avril derniers, vous avez probablement succombé, comme nous toutes, à la folie du café Dalgona. Avec beaucoup de temps sous la main, confinement oblige, plusieurs ont testé cette recette populaire de la Corée du Sud, mise en vedette par quelques vidéos TikTok devenues virales.

Eh bien, maintenant que l’automne est arrivé, le café fouetté Dalgona subit le traitement pumpkin spice et prend des airs automnaux grâce à quelques recettes devenues virales sur les réseaux sociaux. Le concept est simple: on ajoute à notre café soluble (acheté sur un coup de tête durant la pandémie) quelques épices de tarte à la citrouille.

La blogueuse culinaire Lauren Toyota, de Hot For Food, propose une recette simple pour vous concocter ce Dalgona en version automnale.

Ingrédients:

2 cuillères à soupe de café soluble

2 c. à s. d’eau chaude

1 1/2 c. à s. de sucre

1/4 cuillère à thé de cannelle

1/8 c. à t. de chacune de ces épices: clou de girofle moulu, gingembre moulu, muscade, cardamome

1 tasse du lait de votre choix

Comme la recette classique de Dalgona l’exige, on fouette le café, l’eau chaude, le sucre ET les épices jusqu’à l’obtention d’une crème fouettée épaisse (cela peut prendre jusqu’à 10 minutes, soyez patients!). On dépose le mélange fouetté par-dessus le lait (chaud ou froid!) et on savoure!

Une autre option, si vous n’avez pas toutes ces épices à la maison, est de prendre un café soluble déjà aromatisé, comme les sachets VIA de Starbucks.

via Amazon.ca

Mélangez le sachet de café soluble à 2 cuillères à soupe d’eau chaude et à 1 cuillère à soupe de sucre (le sachet est déjà sucré). Déposez le mélange fouetté sur le lait de votre choix et savourez!

Photo : Starbucks

